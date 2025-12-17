李多慧曾從樂天跳槽味全龍 被問新賽季合約進度「首曝公開時程」

李多慧出席外送平台活動。林煒凱攝

南韓啦啦隊女神李多慧（이다혜）來台發展邁入第三年，自去年從樂天女孩轉投味全龍「小龍女」後，其動向始終是外界關注焦點。李多慧今（17日）出席外送平台代言活動，面對合約即將屆滿的續約問題，她雖未透露具體球隊名稱，但明確表示明年2月將會揭曉結果，並承諾未來十年、二十年都會留在台灣發展，稱台灣已經是她的第二故鄉。

回顧挑戰與成長的一年

李多慧在活動中感性回顧過去一年的歷程，她指出2024年對她而言充滿挑戰，不僅完成了機車環島的壯舉，更跨界參與電影演出，嘗試了許多過去未曾接觸過的領域。她表示，這些珍貴的回憶讓她深刻感受到在台灣生活的意義，也謝謝台灣粉絲一直以來的支持，讓她能在這片土地上不斷成長。

廣告 廣告

李多慧出席外送平台活動。林煒凱攝

未來動向與定居規劃

針對粉絲最關心的續約進度，李多慧透露心中已經有了明確的想法，並向大眾喊話可以期待明年2月的正式公告。她特別強調，自己非常喜愛台灣的生活環境，未來將會長期居住於此，並展現出深耕台灣演藝與球場事業的決心。她承諾會持續精進自己，讓大家看見更有深度且不斷進步的李多慧。

李多慧表示，台灣是她第二個家。林煒凱攝



回到原文

更多鏡報報導

《不曾見過太陽》歐陽悌「死得太輕鬆」？ 石知田大讚網友「創意死法」

鍾欣凌聞「李玉璽結婚」超激動吼：有！ 曝「他真的是一個很好的男生」

柴智屏認識朱孝天24年「他一直都是這樣」 直言1行為對邀約者、F3不尊重