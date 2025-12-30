民視新聞／綜合報導

美國廚房小家電品牌舉辦期間限定快閃店，邀請人氣女神李多慧出席，吸引大批粉絲到場支持，李多慧公開平時維持體態的飲品配方'，拿日常愛用的無線調理機，親自示範製作健康果昔，加入冷凍水果與冰塊，約30秒內完成攪打。

調理機內建五種模式，可製作冰沙、調酒冰沙、咖啡冰沙或冰鎮果汁等。

另外，活動還展出特色冰淇淋機，內建七種模式，五分鐘內就能將預先凍好的冰磚製成口感綿密的冰淇淋，還能製作雪酪、義式冰淇淋及低糖版本等多樣化冰品。

李多慧最愛飲品配方公開 調理機親做健康果昔

