李多慧泳池邊「渾圓雪乳溢出」遮不住 20萬網友看光火辣身材

韓籍啦啦隊女孩李多慧來台發展多年，個性親切又幽默，尤其中文越講越流利，讓她圈粉無數。李多慧樂於透過社群分享生活，日前曬出一系列泳裝辣照，滿滿福利看得網友大讚「辣得犯規」。

從曝光的畫面可以看到，李多慧身穿一套水藍色的泳裝，在大樓的無邊際泳池拍美照，當她僅靠泳池邊自拍時，豐滿的上圍呼之欲出，傲人事業線全都被看光，一轉身美背同樣一覽無遺，火辣身軀藏都藏不住。

李多慧泳池邊辣露身材。（圖／翻攝自IG）

貼文至今吸引20.8萬粉絲朝聖，不少人都留言誇獎李多慧很漂亮，「多慧你太美了，犯規」、「妳讓我流鼻血了」、「過年前，福利大放送」，事實上，李多慧近來除了啦啦隊工作外，也是廠商青睞的合作對象，甚至還進軍大銀幕，獻出電影處女秀。

李多慧泳池邊辣露身材。（圖／翻攝自IG）

