李多慧深夜感性告白台灣！首度公開「來台3年挑戰目標」
娛樂中心／林依蓉報導
南韓人氣啦啦隊女神李多慧自從來台發展後，便深受台灣球迷愛戴。近日，她透過個人社群平台發布一篇真摯的長文，向台灣粉絲表達深切的感謝與告白。貼文中，她不僅訴說對台灣這片土地的深厚情誼，更首度公開她為自己來台設定的「挑戰清單」，同時預告如果有人能猜中她2026年的挑戰，她將親自送禮物給對方，此舉立刻引發網友熱烈猜測與討論。
李多慧坦言在台生活充滿挑戰，並公開來台後的「挑戰清單」。（圖／翻攝自Threads@le_dahye）
南韓人氣啦啦隊女神李多慧近日透過社群發布真摯長文，向台灣深情告白。她感嘆「時間過得好快，環島已經是一年前的事了」，並坦言在台灣的生活每一天都充滿挑戰，接著她列出她來台後給自己設定的「挑戰清單」，從2023年挑戰成為台灣啦啦隊員、2024年完成台灣環島之旅，到今年更跨界挑戰第一次電影演出。她好奇地向網友發問「明年我又會迎來什麼樣的挑戰呢？」，並同時預告，如果有人能猜中答案，她將親自送禮物給對方，此舉立刻引發粉絲熱烈討論。
李多慧的告白迅速引來大批網友留言力挺（圖／翻攝自Threads）
貼文的最後，李多慧真誠地向台灣獻上最深情的感謝「謝謝台灣，讓我真實地感受到活著的意義，我會永遠愛你，台灣」。她的告白迅速引來大批網友留言力挺，「不管多慧有什麼新的挑戰，我們都會陪著妳」、「因為有妳才會有後續很多的韓國啦啦隊」、「多慧比很多台灣人更熱愛台灣」，更有網友許願她明年能「出唱跳單曲」，展現出台灣粉絲對李多慧的支持與熱愛。
原文出處：李多慧「來台挑戰清單」曝光！她告白台灣：讓我感受到「活著的意義」
