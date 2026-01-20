李多慧爆私下難搞！價碼遠高韓啦啦隊3倍 經紀公司發聲反擊了
韓籍啦啦隊女神李多慧人氣高漲，卻也難免陷入「人紅是非多」的風波。近來不僅遭脫口秀演員林妍霏在舞台上影射台上台下形象落差，甚至被指私下會抽菸、罵髒話，另有公關公司爆料她在商業合作上的報價遠高於其他韓籍啦啦隊成員，引發外界熱議，對此，經紀公司也發表聲明回覆。
為電影宣傳調整行程 減少活動、高價碼
據《鏡週刊》報導，李多慧日前決定減少今年上半年的公開活動，並非因為輿論壓力退縮，而是為了即將上映的電影《辛亥隧道》預作準備。據業界人士透露，李多慧單次拍攝報價20萬元起跳，業配更開價30萬元以上，高於市場行情約3倍，不僅如此，要求還非常多，加上公關公司對接工作是以韓文溝通，也增加了彼此之間不少的繁瑣過程。
經紀公司駁斥縮減工作 強調上半年行程滿檔
對此，李多慧經紀公司發表聲明表示，李多慧完全沒有在2026年上半年減少活動的計畫，目前仍持續於國內外進行多元且穩定的工作行程，至3月中旬為止，已排定包含球團於美國的相關活動、3月初東京巨蛋WBC相關行程，以及多項商業廣告拍攝與公開活動，整體行程幾乎滿檔，未來也將持續以認真負責的態度投入每一項工作。
經紀公司也進一步澄清合作與溝通模式，表示所有活動方向與主要決策皆由韓國所屬公司統一規劃與確認，台灣當地經紀人則負責日常實務溝通，合作過程並無語言或流程造成不便的情況。至於商業合作報價與執行，僅在確保作品品質的前提下提出必要條件，從未有任何不合理或個人性質要求。未來李多慧也將持續珍惜在台灣的每一項活動機會，並以最誠懇的態度回應粉絲與合作夥伴的支持與期待。
