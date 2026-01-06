李多慧現身《冠軍之路》！意外引兩派議論 球迷點出關鍵力挺：這樣就夠了

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

12強經典賽紀錄片《冠軍之路》自元旦上映後，首週票房就衝破2000萬，締造台灣紀錄片票房紀錄。片中不僅找來多位球員受訪，還有應援團隊也現身，但味全龍啦啦隊韓籍成員李多慧的出現卻引發外界兩派議論，對此，許多球迷一面倒力挺，認為李多慧絕對夠資格。

李多慧現身《冠軍之路》引發兩派議論。（圖／翻攝自李多慧IG）

在《冠軍之路》的預告片中，李多慧穿著味全龍啦啦隊制服大喊：「吉力吉撈·鞏冠，KISAMULIA！」成為亮點之一，不過因為李多慧並非中華隊官方啦啦隊員，加上有網友指出，她在賽事期間主要都是為韓國隊加油，但事後卻後製成她為中華隊應援，與事實不符，且球員林安可、王志煊竟然比她少，因此遭部分網友質疑，是否有資格出現在紀錄片中。

對此，球迷紛紛跳出來力挺，認為李多慧是最接地氣的外籍啦啦隊員，在12強比賽期間也多次到大巨蛋應援，甚至在確定韓國無緣晉級後，更是直接表明全力支持中華隊，「光是她用族語幫自家球員吉力吉撈·鞏冠加油，這一段就讓我感動到流淚」、「為什麼不行？她幫吉利吉撈加油耶，就證明了對棒球的熱情」、「12強期間多次到大巨蛋應援，這點就夠了吧！」





