李多慧現身《冠軍之路》遭罵惹議？影迷反擊怒挺：那一刻不分國籍

娛樂中心／綜合報導

所屬味全龍小龍女的韓籍啦啦隊女神李多慧。（圖／翻攝自李多慧IG）

現象級棒球紀錄片《冠軍之路》（HERO！HITO！）從元旦上映以來，瞬間席捲全台，光首週票房一舉衝破2569萬，締造台灣紀錄片市場前所未見的爆發性氣勢，近日南部放映場，人氣啦啦隊女神峮峮也現身影廳，在入口處與蔡其昌親自發放《冠軍之路》特製衛生紙，就怕電影太催淚讓觀眾手忙腳亂，觀眾直呼：「揪甘心！」，然而片中一段出現韓籍啦啦隊女神李多慧的畫面，意外於網上引發正、反兩邊不同聲浪。

在預告片中李多慧開心喊著同屬味全龍球隊的球員「吉力吉撈·鞏冠，KISAMULIA！ 」應援口號，成為亮點之一，然而有質疑李多慧身為韓國人，並非中華隊官方啦啦隊成員，是否「不該出現在中華隊紀錄片中」，相關討論迅速延燒，同時讓李多慧再次登上社群熱搜。

李多慧預告片中喊出球員吉力吉撈·鞏冠的原住民應援口號（圖／翻攝自牽猴子電影粉絲俱樂部 YouTube）

對此有不少影迷、球迷及粉絲力挺，直言：「光是她用族語幫自家球員吉力吉撈·鞏冠加油，這一段就讓我感動到流淚！」、「12強期間多次到大巨蛋應援，這點就夠了吧！」事實上，李多慧堪稱最接地氣的韓籍啦啦隊員，不僅12強賽事時熱衷參與中華隊台灣賽程，多次現身大巨蛋見證奪冠歷史時刻，在確定韓國隊無緣晉級後，明確表示「全力支持中華隊」

啦啦隊女神峮峮到場支持《冠軍之路》。（左起：導演龍男・以撒克・凡亞思、峮峮、中華職棒會長蔡其昌）（圖／牽猴子提供）

而該片不只是訪問韓國的李多慧，製作團隊全片共訪問了70多位對象，在1個月裡訪問37位選手與教練，包括古巴隊－讀賣巨人隊的球員馬丁尼茲、日本隊與「台灣隊長」陳傑憲對決的讀賣巨人隊的球員戶鄉翔征、日本隊－樂天金鷲隊的球員辰己涼介，以及飛到美國拍攝訪問美國隊的球員萊恩沃德。

製作團隊在亞利桑那州待了9天進行訪問與素材的採集作業，又花了7天在日本造訪了仙台、大阪、岡山與東京等地進行拍攝與訪問，就為讓紀錄片的內容更豐富，這些海外的訪問也成了影迷和球迷心中的驚喜彩蛋。

