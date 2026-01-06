李多慧現身12強紀錄片 引爆「國籍論戰」網：她是韓國人

部分觀眾對於韓籍啦啦隊員李多慧在片中露面提出質疑。（圖／翻攝自IG@le_dahye）





台灣隊在去年世界12強棒球賽中勇奪冠軍，這段榮耀歷程被收錄於紀錄片《冠軍之路》，自元旦上映以來票房表現亮眼，引發全台觀影熱潮。然而，隨著討論度升溫，網路上也出現不同聲音，部分觀眾對於韓籍啦啦隊員李多慧在片中露面提出質疑，認為其國籍身分不適合出現在象徵台灣榮耀的紀錄片中，意外引發正反兩派網友激烈論戰。



紀錄片《冠軍之路》完整記錄了台灣健兒「ALL IN」的拼戰精神，一句「你今天會認識我的球棒」搭配球員們團結付出的畫面，讓無數球迷在大銀幕前熱血沸騰。電影上映未滿一週，全台票房已強勢突破2500萬台幣，許多死忠球迷更是二刷、三刷支持。中華職棒會長蔡其昌便透露，自己甚至已經看了六次，但每一次觀賞，內心依然深受感動。

不僅球迷動容，中職球星朱育賢在觀影後也感性表示，奪冠的瞬間至今仍歷歷在目。他坦言，回顧球隊從一路不被看好，到最終逆勢奪下冠軍的過程，那份激動的情緒讓人難以平復，眼淚差點就要奪眶而出。



然而，在連球星都眼眶泛紅的感人時刻之外，片中韓籍啦啦隊員李多慧用排灣語為吉力吉撈·鞏冠加油的片段，卻意外成為討論焦點。部分網友質疑李多慧的身分，認為她是韓國人，無法代表台灣精神；甚至有人提及即將到來的WBC經典賽，韓國隊已放話要擊敗中華隊，因此認為李多慧出現在此類紀錄片中並不恰當。



不過，也有大批球迷出面力挺李多慧。支持者指出，李多慧在12強賽事期間，曾親赴大巨蛋為台灣選手應援，且她長期在台灣發展，不僅全心投入應援工作，更努力學習中文融入在地。支持網友認為，李多慧的身影出現在紀錄片中，反而更能突顯台灣棒球環境海納百川的多元特色與包容力。



