李多慧留台懶理韓職禁令 「自己人生自己選擇」

李多慧在New Balance「NB 好事轉運站」活動上小秀舞技。黃于珊攝



啦啦隊女神李多慧今（1╱29）與柯震東現身New Balance「NB 好事轉運站」活動，她日前客串三立8點檔《百味人生》，被拱說幾句台語，直率的她突脫口「攻殺小、哩洗勒靠唷」等髒話，讓全場笑翻。

被問到韓職球團禁止旗下啦啦隊台韓兩地應援，對此，李多慧表示：「但是我在韓國沒有活動4年，因為我一直住在台灣，我還不知道韓國的消息。」至於會給其他韓籍啦啦隊女孩什麼建議？她直言：「沒有，自己人生自己選擇。」

針對日前脫口秀演員林妍霏遭質疑嘲諷李多慧口音一事，李多慧高EQ表示沒受到影響，對方也致電道歉，她說：「大家不要擔心，上個禮拜她跟我聯絡，是1個很親切的女生。」

