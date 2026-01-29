李多慧當眾突飆髒話！柯震東婚禮「逼問許光漢」對話曝光

柯震東、李多慧出席運動品牌活動。（圖／記者黃雅琪攝影）





柯震東、李多慧今（29）日首度合體出席運動品牌活動，她最近客串台灣八點檔演出，大講台語國罵：「攻殺小，哩洗勒靠！」柯震東被拱直接找李多慧當韓文家教，他驚喊：「她應該太忙，沒有時間啦！」笑說費用昂貴還是找真正的老師就好，小秀幾句韓文自我介紹，難得當起「歐巴」緊張到耳朵瞬間漲紅：「我只會自我介紹啦，我都講了10幾年了！」

柯震東日前出席陳漢典與Lulu（黃路梓茵）的婚禮，坦言沒有「想婚頭」的感覺：「沒有沒有，先不要吧！我看他們好累唷！」他說目前沒有對象，開出擇偶條件是：「我喜歡善良、漂亮、做自己的女生！」被問到李多慧是不是理想型？柯震東激動喊道：「當然呀！她是所有人的理想型呀！」被起鬨兩人交換聯絡方式， 他急忙喊：「先不用、先不用！」

柯震東、李多慧第一次公開合體、現場還小秀舞技，她曾提及有看過電影《那些年，我們一起追的女孩》，對柯震東頗欣賞，今日見到本人給足面子：「第一次看的台灣電影是《那些年》，哇！台灣男生都是長得這樣子嗎？」柯震東則是害羞回：「沒有啦，許光漢才是！」至於參加婚禮，與邱澤、許光漢合照被陶晶瑩稱讚「台灣3大男神」，他笑說：「我有跟他（許光漢）打招呼，看有沒有跟我搶工作之類的。」

