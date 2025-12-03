李多慧瘦身秘訣全公開！5大保養&飲食心法，維持48公斤不復胖秘訣靠喝「這杯」！

【文／Beauty美人圈．LISA】



擁有「零死角美貌」稱號的啦啦隊女神李多慧，完美體態與無瑕肌膚並非天生，而是來自於她極度自律、卻又人人可學的日常習慣。想知道她如何長年維持48公斤不復胖，並養成水煮蛋般的透亮肌嗎？李多慧在個人 YouTube 頻道大方公開了她的秘密，從洗臉、保養到飲食管理、自製瘦身果昔，每個步驟都簡單有效。本文為你整理出5大核心重點，一窺女神私藏的「狀態管理心法」



1. 李多慧洗臉秘訣：早晚潔顏大不同，杜絕毛孔堵塞

李多慧強調，早上不能只用清水洗臉，因為無法有效洗去夜間分泌的皮脂與老廢角質，容易堵塞毛孔。她的秘訣是根據時間點使用不同洗面乳：

早上： 使用質地清爽、不乾澀的類型，維持肌膚潔淨與水潤。

晚上： 選用具備深層清潔、改善粉刺效果的產品，徹底洗淨整日髒污。 她會特別加強清潔鼻翼與下巴，預防黑頭粉刺，並確保洗後肌膚不緊繃，以保護健康的皮脂膜。

李多慧強調，早上不能只用清水洗臉 圖片來源：IG@le_dahye、截圖自Youtube@이다혜 李多慧

2. 保養流程心法：早上精簡，晚上加強

她的保養程序根據早晚需求而調整，效率與效果兼具。

早上（精簡保濕）： 洗臉後不使用毛巾，讓水分自然吸收，接著僅用化妝水與乳霜兩步驟，快速完成妝前保濕。

晚上（深層修護）： 會先用化妝水濕敷10分鐘，為肌膚密集補水，再依序疊加精華與乳霜。她會用矽膠面膜刷分層塗抹，讓保養成分更集中，並將用過的化妝棉輕擦全臉，進行二次清潔。此外她所有保養品都會存放在美妝冰箱，確保成分活性。

她的保養程序根據早晚需求而調整，效率與效果兼具 圖片來源：截圖自Youtube@이다혜 李多慧

3. 李多慧瘦身飲食：減重絕不挨餓，吃對更能長期維持

李多慧的減重哲學是「吃得飽、吃得好」。她反對極端節食，認為找到能長期執行的快樂減重法才最重要。李多慧在頻道中自曝：「減肥的時候不要不吃，或是吃不好吃的，找到適合自己的方法才能快樂減重！」。

早餐選擇：常吃帶皮蘋果，因果皮富含膳食纖維，能促進消化、增加飽足感。

獨家吃法： 在蘋果上塗抹100%無糖花生醬，不僅美味，還能穩定血糖，抑制想吃甜食的慾望。

李多慧的減重哲學是「吃得飽、吃得好」圖片來源：IG@le_dahye、截圖自Youtube@이다혜 李多慧

4. 獨門「高纖飽腹果昔」食譜公開

如果行程滿檔，李多慧會準備一杯自製果昔當早餐。這杯果昔營養密度高、飽腹感強，能提供穩定能量。

食譜：

● 香蕉 1 根

● 燕麥 1 湯匙

● 黑豆粉 1 湯匙

● 黑芝麻粉 1 湯匙

● 冷凍藍莓或覆盆子 適量

● 低脂牛奶 500ml 全部食材放入果汁機打勻即可。

如果行程滿檔，李多慧會準備一杯自製果昔當早餐 圖片來源：截圖自Youtube@이다혜 李多慧

5. 終極保養觀念：適合比昂貴更重要

李多慧強調，保養品不是貴就一定好，找到真正適合自己膚質的產品才是王道。她的保養理念強調「溫和、乾淨」，不盲目堆疊產品，而是專注在能符合生活與皮膚需求的步驟上。李多慧頻道公開的化妝台產品，幾乎每一款都被她用到極致，可見她是真的很認真在使用啊～

李多慧強調，保養品不是貴就一定好 圖片來源：IG@le_dahye





