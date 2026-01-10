李多慧發聲了！遭脫口秀演員影射「在家抽菸喝酒」 本人露面洩心情

娛樂中心／蔡佩伶報導

林妍霏疑暗酸李多慧遭網罵爆。（圖／翻攝自YouTube）

韓籍啦啦隊女神李多慧來台發展三年，憑藉親切個性累積許多粉絲喜愛，然而，日前喜劇演員林妍霏一段脫口秀段子談到李多慧，疑似影射她人前人後一個樣，掀起網友的撻伐，事件延燒多日，今（10日）李多慧以3符號搭配自拍照，也被解讀為回應風波。

回顧整起事件，林妍霏在脫口秀表演中模仿李多慧，暗指她面對粉絲會用可愛的語氣，不過私下狀態一定不同，認為李多慧在家一定是叼著菸、喝酒、罵髒話的人，一番言論也讓網友砲轟「沒水準」。

廣告 廣告

而李多慧所屬的味全龍球團則率先在9日做出回應，「幽默不該建立在貶低他人之上」，表示文化差異不應該成為被嘲笑的理由，認為每位來台發展表演或運動的工作者都值得被尊重，至於李多慧雖然沒有正面回應，不過她今（10日）曬出美照搭配韓團「BLACKPINK」神曲〈Love to Hate Me〉，並附上3個「???」以及聳肩的表情符號，種種舉動被認為是低調回擊。

李多慧發文被解讀為低調回應。（圖／翻攝自李多慧IG）

更多三立新聞網報導

全裸泡泡浴太誘人！台八女神大尺度照流出...光滑肌膚被看光了

曹西平靈堂開放首日！0親友、藝人前往悼念 「現場狀況」他全說了

還記得他嗎？17年前演王識賢小時候爆紅 童星劉羽謙長大「超狂身分」曝

11年「阿滴英文」走入歷史！阿滴突拋震撼決定：不希望觀眾困惑

