李多慧百萬頻道徵員工！月薪4萬起「多項福利太誘人」 粉絲搶投履歷

韓籍啦啦隊女神李多慧來台發展3年，人氣居高不下，橫跨節目、商演、電影圈等多重領域，她經營的YouTube頻道近日突破百萬訂閱，成功晉升「百萬YouTuber」行列，隨著內容製作量暴增，她的團隊正式宣布擴編，在人力銀行釋出「YouTube頻道製作人／企劃」職缺，短短幾天內已有超過30人投遞履歷，求職網甚至標示為「極為活躍」，甚至有網友直呼：「只要能跟李多慧一起工作就值回票價。」

徵才條件曝光 要會韓文、懂剪輯、能拍又能企劃

根據職缺說明，李多慧所屬的「韓商明星文化娛樂」正在尋找能全程參與頻道製作的正職夥伴，職務名稱為「YouTube頻道企劃與製作人」，主要工作內容包括影片企劃、腳本撰寫、拍攝執行、現場指導以及後製剪輯等，需要能主導節目方向與頻道風格，雖然團隊內有口譯人員協助中韓溝通，但仍希望應徵者具備「基礎韓文聽力與口說能力」，熟悉Mac與Final Cut Pro剪輯軟體者優先錄取。

工作地點曝光！在台北萬華全職上班 薪資4萬元起

若具駕照、能協助外景拍攝交通，更屬加分條件。此職缺屬全職工作，週一至週五上午10點至晚間7點上班，工作地點位於台北萬華區，試用期三個月，提供勞健保與特休制度，月薪開出「4萬元以上」，並視經驗與能力再議。

誠意滿滿的福利制度 年終、機票補助、生日禮金樣樣有

除了工作內容多元，李多慧團隊釋出的福利內容也誠意十足，員工入職滿一年後，將依表現發放1至3個月年終獎金，入職半年即可申請每年2萬元的工作服裝與配件補助，衣物、鞋包、飾品皆可報銷。公司同時提供每年最高3萬元的「機票補助與特別假」，方便員工返鄉或出國充電。此外，生日當月可領取1萬元生日禮金，另有婚喪喜慶補助與完善的勞健保制度。



