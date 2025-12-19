李多慧的各種萌都給了EA7 台中一日店長發電力爆棚

擔任EA7一日店長的李多慧臉上始終掛著笑容，一秒都沒消失過。

放話會在台灣發展20年的韓籍啦啦隊女神李多慧，今日下午獻出首度精品集團的工作，為Emporio Armani旗下運動品牌EA7的新光三越台中中港店擔任一日店長，她操著口音濃濃的外國人國語，從頭到尾笑容可掬不斷跟現場等候多時粉絲互動，並以各種可愛的臉頰愛心、嘟嘴、抬起小腿等pose滿足大家需求，熱忱又敬業的態度令人好感度百分百。

李多慧很貼心，會自己主動找鏡頭並燦爛微笑。

從頭到尾用國語受訪的李多慧說：「這是我跟EA7的第一次合作，覺得好開心啊！在韓國的時候我就有穿這個品牌，也有用到化妝品，很好用喔！這些服裝完全是我的style，跟我很適合，穿起來好舒服。」她並分享平時都是直接把運動服穿去健身房，不會到場才更衣。

廣告 廣告

李多慧跟現場等候多時的粉絲互動打招呼。

嘟嘟嘴以及臉頰愛心的可愛表情。

於運動她表示，「我喜歡健身、跑步、跳舞，運動的時候最在意運動服，穿起來漂亮很重要，女生運動要漂亮啊，有辣妹的感覺也很重要」，並補充說明「運動時衣服要不會麻煩、讓人感覺安心，像現在台灣比較冷，我今天下班的時候一定要帶走身上這件外套」。有趣的是，當媒體問她現場想帶走的單品時，她聽錯反問「男朋友嗎？」經過經紀公司一旁提示，讓全場都笑出來，凸顯她因為語言誤會反而更加強的可可愛愛。

李多慧表示台灣天氣變冷了，想帶走身上這件外套。

李多慧透露平日運動會直接穿上運動服出門。

更多鏡週刊報導

「李多慧我老闆」徵才福利含機票、工作服補助 網友瘋投履歷

徐若瑄領軍《辛亥隧道》吹陰風 啦啦隊女神李多慧初闖鬼片界

李多慧YT頻道破百萬訂閱 深夜淚謝台粉：來台後人生如戲