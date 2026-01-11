李多慧眾人前開口噴「西爸」！當下反應曝

娛樂中心／綜合報導

職棒味全龍啦啦隊人氣韓籍成員李多慧，來台多年的她，除了精湛舞技與甜美臉蛋外，場外也積極學習中文、投入公益，甚至會和球迷親切互動。不過，近期她卻成為脫口秀演員林妍霏嘲諷的段子內容，除了揶揄她的說話口音外，更暗指李多慧私下恐怕相當不耐煩，甚至抽菸、飆罵「西爸」等髒話。該段落曝光後，引發大量批評，不少人認為內容水準低落。





林妍霏日前在脫口秀中，模仿李多慧回家時與粉絲道別的影片，並說：「什麼？真的嗎？真的嗎？晚安！晚安！回家！回家！快回家！」她進一步吐槽：「啊有人類這樣講話的嗎？」林妍霏更直指自己一看就知道，門關起來後的李多慧會是什麼樣子，形容她應該對此相當不耐煩，關門後就抽菸、喝酒、飆髒話。

廣告 廣告

李多慧眾人前開口噴韓語「西爸」！當下反應影片曝光

林妍霏日前在脫口秀中嘲諷李多慧。（圖／翻攝薩泰爾 YT）

不過，李多慧過去曾意外脫口，在鏡頭前說出韓國髒話「西爸」的諧音。2024年，李多慧登上沈玉琳 YouTube 節目《威廉沈歡樂送》，進行中文測驗，考題內容包含台灣慣用縮寫，如「限動」（限時動態）、「情勒」（情緒勒索），最後一題為「阿西的爸爸」。在沈玉琳引導下，李多慧意外脫口說出「西爸」，意識到自己說了髒話後，當場崩潰尖叫。

李多慧眾人前開口噴韓語「西爸」！當下反應影片曝光

李多慧過往在節目中，誤喊韓國髒話。（圖／翻攝威廉沈歡樂送 YT）

當時不少網友紛紛盛讚：「多慧不是那種驚艷型美女，但她是能帶給人正能量與歡樂的女孩」、「多慧有夠可愛，阿西的爸爸喊出來直接自己嚇死」、「多慧的中文真的進步很多，看得出來她很融入台灣的生活，也感謝威廉沈讓我們看到多慧私下可愛又大方的一面」。

李多慧眾人前開口噴韓語「西爸」！當下反應影片曝光

後續李多慧當場崩潰。（圖／翻攝威廉沈歡樂送 YT）













原文出處：李多慧眾人前開口噴韓語「西爸」！當下反應影片曝光

更多民視新聞報導

林妍霏「諷韓援女神」惹議 她「怒喊5字」挺李多慧！

脫口秀演員模仿李多慧口音 戲謔「有人類這樣講話嗎？」遭全網炎上

林妍霏諷李多慧、嗆李珠珢廣告「X小」！富邦育樂回應了

