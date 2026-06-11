李多慧穿北一女制服熱舞挨轟 今現身用中文道歉：我是外國人，對不起！
韓籍啦啦隊女神李多慧今（11日）與籃籃一同出席美妝活動，兩人昔日都是樂天女孩成員，久未碰面的她們一見面便熱情擁抱，籃籃也透露：「我們好久沒有見面了，上一次應該是耶誕節，因為彼此時間都搭不上，剛剛看到她就給了一個大大的擁抱。」
日前李多慧在台北大巨蛋活動中穿上北一女制服演出，引發部分網友質疑不妥，認為不應將高中制服作為表演服裝。對此，她先前已透過社群平台解釋，強調完全是配合活動主題安排，絕無不尊重校園文化或醜化北一女的意思。
今日再度被問及此事，李多慧態度謙遜表示：「每個人的想法都不一樣，我都很尊重。」接著更以中文向外界致歉說：「我是外國人，對不起！」面對爭議，她強調自己會選擇以正能量態度面對，不讓負面聲音影響心情。
談到同屬味全龍啦啦隊的林襄與男友馬傑森的戀情，李多慧坦言也是透過新聞才得知消息，「我知道啊，我也是看新聞才知道。」她認為兩人都已到了適婚年齡，因此送上祝福表示：「支持他們。」至於外界好奇啦啦隊與球員之間是否存在「禁愛令」，李多慧則分享過去在韓國發展時的經驗，「我以前在韓國是有禁愛令，現在不知道」。
先前李多慧多次表示許光漢是理想型，今再度被問到是否已經見過許光漢本人時，李多慧害羞表示：「還沒見到！」一旁的籃籃則搞笑模仿許光漢與李多慧互動，當李多慧問：「你知道我嗎？」籃籃立刻代替許光漢回答：「知道！」接著再追問：「喜歡我嗎？」籃籃笑答：「可愛！」李多慧則又向記者喊話，希望未來有機會參加許光漢出席的活動，「拜託有活動通知我去看許光漢。」逗得全場大笑。籃籃也立刻接話表示：「下次揪我！」展現兩人私下的好交情。
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