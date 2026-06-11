李多慧穿北一女制服熱舞挨轟 「我是外國人，對不起」

李多慧公開私下愛用保養與彩妝清單。黃于珊攝



李多慧5月26日在大巨蛋穿北一女制服熱舞引發正反兩極聲音，她今（6╱11）與好友籃籃出席「OLIVE YOUNG四大自有品牌進駐康是美」記者會時表示：「我覺得每個人的想法都不一樣，我都很尊重台灣的人的意見，因為我是外國人，對不起！」

至於未來挑選服裝上是否會有更多的考量？李多慧坦言不是很懂台灣的文化，「因為在韓國的話，制服是很常穿的，所以（以後）我特別注意一下」。被問之後是否還會穿制服應援，她語帶保留說：「下次我不知道，看狀況。」

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對於林襄昨（6╱10）被爆出與「樂天桃猿」職棒選手馬傑森「假分手轉地下情」，籃籃說：「我們已經到了結婚的年紀，我想要支持他們。」李多慧則誇2人站在一起「很好看」，被問到韓國啦啦隊是否有禁愛球員令？她直言自己當時的公司是不准的，但現在也是有很多啦啦隊女孩嫁給球員。

前陣子李多慧因肩膀受傷就醫，她坦言跳啦啦隊8年，肩傷最近變嚴重，「但是在台灣打針以後有好一點點」。最近她在拍打工系列的影片，自薦當記者，喊話想採訪心儀的許光漢。

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