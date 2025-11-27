李多慧穿學生服逛夜市！0偽裝「挺出大饅頭」網暈爛

娛樂中心／楊佩怡報導

自韓籍啦啦隊女神李多慧2023年來發展後，在台灣掀起的「多慧旋風」至今熱度不減，更意外帶動中職球團紛紛網羅外援，成為新一代指標性人氣成員。時常在全台各地走跳的她，昨（26）日突現身寧夏夜市，只見她0偽裝，穿著學生制服，大口吃著美食的模樣，狂吸逾9萬人按讚朝聖。





寧夏夜市26日出現野生0偽裝的李多慧，只見她開心的大啖美食。（圖／翻攝自IG@le_dahye）

李多慧來台灣發展後，憑藉亮麗外型、極具感染力的甜美笑容、超強的舞蹈功力，擄獲大票粉絲，來台發展3年地位至今仍無人超越。一直到現在依舊是各大廠商爭相搶邀代言、合作的對象，而她除了工作時間外，也積極利用社群平台分享生活點滴，維持親民形象與粉絲們互動。昨（26）日李多慧在IG上曬出一系列夜市覓食照，狂吸破9萬人朝聖。

李多慧穿著學生制服現蹤寧夏夜市吃美食、拍業配。（圖／翻攝自IG@le_dahye）

畫面中可見，李多慧一頭身咖色長直髮，妝容相當精緻並特別強調紅潤的臉頰和鮮明的唇色，營造出一種甜美又活潑的氛圍。她身穿一套學生制服，上半身為白色短袖短版襯衫，露出極細腰部線條；下半身則搭配深藍色百褶短裙和同色系領結，並配上黑色過膝襪，整體學院風濃厚。

李多慧時常在IG解放好身材，讓粉絲兩眼放光。（圖／翻攝自IG@le_dahye）

貼文曝光後，不到1天時間就吸引大批網友留言嗨喊「結果衣服比咖啡還更吸引注意」、「多慧穿這套也太萌了超可愛啊啊啊啊」、「公主漂亮」、「公主漂亮」、「太過分了，逛夜市不用揪」、「多慧不會冷嗎～多穿點」、「寧夏夜市快炒超好吃 多慧有吃嗎」、「憑什麼這個寧夏夜市看起來比較好玩」。

李多慧先前還現蹤台中高鐵站辣舞。（圖／翻攝自IG@le_dahye）









