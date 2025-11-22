李多慧穿緊身衣現身高鐵 熱舞秀凹凸曲線「險錯過末班車」好糗

韓國啦啦隊女神李多慧2023年來台發展，先在樂天桃猿啦啦隊擔任樂天女孩，去年轉戰為味全龍應援。常在社群網站分享近況的她，最近曬出自己穿緊身衣在台中高鐵站熱舞的影片，凹凸有致的曲線和小蠻腰超吸睛，她下秒自嘲跳得太忘我，差點錯過末班車，笑翻粉絲。

影片中李多慧穿卡其色緊身上衣、黑色牛仔褲，一頭棕色長髮自然放下，她畫了淡妝和口紅，微笑在鏡頭前熱舞，上圍線條相當性感，前凸後翹的完美身材讓人稱羨，但影片最後一秒她發現車要開走了，急忙跑起來，她也自嘲好糗：「差點錯過末班車...」。

見此，網友回應：「我是車長的話，我可以再停10分鐘」、「乘客表示：我們不趕時間，可以再停半小時」、「多慧的脂肪是知道該去哪裡的，腰怎麼可以這麼細又薄，身材超級哇塞」、「這個每個男生看到都會被老婆罵吧…太性感了」、「後面的大哥竟然錯過這麼棒的舞姿」、「高鐵喜提免費形象大使」。

李多慧剛來台時曾掀起李多慧旋風，近日她發現自己的YouTube頻道突破百萬粉絲訂閱，當下她開心尖叫、快樂不已，直言沒想過會有這天，「我的人生就像一部戲劇一樣...真的很感謝讓我實現這一切的台灣朋友們，我該怎麼回報你們的這份愛呢？我應該辦什麼活動才好呢？」她也表示在台灣的每一年都有新挑戰，2023年成為台灣啦啦隊隊員、2024年環島、2025年演出電影，讓她很期待明年的挑戰，「我會永遠愛你，台灣」。

