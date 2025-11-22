李多慧穿緊身衣現身高鐵 熱舞秀凹凸曲線「險錯過末班車」好糗
韓國啦啦隊女神李多慧2023年來台發展，先在樂天桃猿啦啦隊擔任樂天女孩，去年轉戰為味全龍應援。常在社群網站分享近況的她，最近曬出自己穿緊身衣在台中高鐵站熱舞的影片，凹凸有致的曲線和小蠻腰超吸睛，她下秒自嘲跳得太忘我，差點錯過末班車，笑翻粉絲。
影片中李多慧穿卡其色緊身上衣、黑色牛仔褲，一頭棕色長髮自然放下，她畫了淡妝和口紅，微笑在鏡頭前熱舞，上圍線條相當性感，前凸後翹的完美身材讓人稱羨，但影片最後一秒她發現車要開走了，急忙跑起來，她也自嘲好糗：「差點錯過末班車...」。
見此，網友回應：「我是車長的話，我可以再停10分鐘」、「乘客表示：我們不趕時間，可以再停半小時」、「多慧的脂肪是知道該去哪裡的，腰怎麼可以這麼細又薄，身材超級哇塞」、「這個每個男生看到都會被老婆罵吧…太性感了」、「後面的大哥竟然錯過這麼棒的舞姿」、「高鐵喜提免費形象大使」。
李多慧剛來台時曾掀起李多慧旋風，近日她發現自己的YouTube頻道突破百萬粉絲訂閱，當下她開心尖叫、快樂不已，直言沒想過會有這天，「我的人生就像一部戲劇一樣...真的很感謝讓我實現這一切的台灣朋友們，我該怎麼回報你們的這份愛呢？我應該辦什麼活動才好呢？」她也表示在台灣的每一年都有新挑戰，2023年成為台灣啦啦隊隊員、2024年環島、2025年演出電影，讓她很期待明年的挑戰，「我會永遠愛你，台灣」。
其他人也在看
帳戶20年未用遭誤匯！媽媽反被告侵占 家屬喊冤：我們要為你的錯誤買單？
這名網友在臉書社團「匿名公社」發文表示，母親名下的農會帳戶已近20年未使用，沒有存摺與提款卡，帳戶設於嘉義布袋農會，平日住在台東。因帳戶未啟用許久，若要辦理相關手續必須親自返回嘉義重辦。他強調：「來回就要花12小時，還不含油費、工時與身體負擔。」更無奈的是，...CTWANT ・ 1 天前
365鹹酥雞最新進度曝！男方扮路人提1要求 網笑翻：一看就知本人
365元的鹹酥雞竟導致一對情侶分手。日前有女網友抱怨，自己買了365元鹹酥雞，卻被男友狂酸「拜金女」，甚至直到隔天都還在碎碎念，痛批女友不懂節儉，卻被爆出不但跟女方借款2萬元，還把普發1萬也吞下，導致留言的男友慘遭「圍毆」，羞恥刪文，如今卻又被抓包假扮路人提要求，劣質手段馬上被識破。中時新聞網 ・ 9 小時前
鹹酥雞買太貴挨罵拜金女！情侶鬧掰業者推「365拜金套餐」
高雄有一對情侶檔，因為女友買了365元的鹹酥雞，被男友罵拜金女，現在最新消息是，雙方因此分手了，現在就有鹹酥雞業者腦筋動很快，趁勢推出拜金套餐，有的推出升級版，也有的主打CP值，其中南部限定的炸蛋餅皮也意外成為熱門商品。TVBS新聞網 ・ 14 小時前
李多慧高鐵站大解放！貼身上衣藏不住「兇猛曲線」 16秒晃片全網暴動
（記者周德瑄／綜合報導）有「韓國啦啦隊女神」之稱的李多慧，來台發展兩年多，憑藉其甜美笑容和精湛舞藝，持續在台灣 […]引新聞 ・ 19 小時前
有片／中國「瘋子新娘」跑遍各場婚禮 悲情內幕揭曉不勝唏噓
在中國山東東明縣有位引人注目的女子，她時常披著一襲婚紗現身街頭，或頻繁造訪婚紗店。這名奇特的女子更熱衷於參加陌生人的喜宴，總是靜靜地安坐在角落，不喧嘩也不生事。這樣荒誕的行徑讓她被外界取名為「瘋子新娘」。據聞，這位女子背後有著一段令人唏噓的故事，有人揣測她是因遭逢丈夫外遇背叛，情感重創；也有版本流傳，她在新婚之日親眼目睹摯愛死於車禍，諸多變故導致她活在過去，執著於往日的愛情。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
蔡尚樺遭酸民嗆字彙量低、狂用支語 高EQ親自回應！招認全因有這愛好
蔡尚樺遭網友在社群上點名「字彙量太低」，直指她：「除了超級無敵不會講其他任何副詞，而且滿滿支語（中國詞彙）。」結果蔡尚樺親自「海巡」到了這篇貼文，高EQ回應了。鏡報 ・ 17 小時前
港男匯1158萬購屋卡關？台中婦陷網戀急繳「境外稅」 警看破文件偽造
台中市一名婦人陷入網戀，差點因為相信「香港籍男友要匯38萬美金給她買房」的甜言蜜語，急著繳出所謂的「1%境外稅」11.5萬元，幸銀行員察覺婦人神情緊張且匯款用途不明，通報警方到場協助，員警一眼就拆穿這是典型的詐騙話術，最終成功阻詐，保住婦人辛苦積蓄。自由時報 ・ 19 小時前
分產變放款！ 這家人開啟「反向孝親模式」 阿公每月收息爽過日
在許多亞洲家庭裡，財產繼承往往是敏感卻避而不談的議題，父母擔心子女有壓力，子女又覺得提起金錢不孝，雙方常因「不好意思說清楚」而埋下誤會。而越南近日就出現一個引發熱議的案例，一位阿公把畢生積蓄分給三名兒子後，反而意外開啟「反向貸款」模式，不只避免家庭糾紛，連他的退休金都變得穩定到像領薪水。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
「我媽受傷還得為你錯誤買單？」閒置20年帳戶遭誤匯卻被告侵占 兒子怒揭：來回就要花12hr
一筆「誤匯款」竟演變為刑事爭議！近日有網友在臉書社團發文，表示母親名下農會帳戶多年未使用，卻意外收到陌生人匯款。原本希望協商返還款項，卻因雙方對交通費及處理方式意見不合，對方反而提告侵占，引發網友熱議。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
日本福島食品取消100%查驗 食藥署長：持續把關
（中央社記者沈佩瑤台北21日電）日本福島5縣食品今天起正式取消檢附產地及輻射檢測等雙證管理、100%逐批檢驗，回歸常態管理。食藥署長姜至剛說，2022年來，檢驗進口福食2.4萬餘批次全合格，邊境將持續把關。中央社 ・ 1 天前
甜到長螞蟻！李玉璽喝喜酒合體許允樂「親密摟腰」閃瞎網：真的好配
女星許允樂在今年（2025）大方認愛小6歲男星李玉璽後，越愛越高調，不時就會在社群中曝光兩人的生活點滴，昨（21日）許允樂曬出跟李玉璽「人生四格照」，讓網友看了紛紛直呼：「好閃」、「好甜好喜歡你們的互動」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 23 小時前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 11 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 2 天前
Andy自爆「出門被3台車尾隨」：很恐怖！揭走鐘獎當天請保鑣內幕
YouTuber Andy日前在第七屆走鐘獎中獲得了「年度個人創作獎」，並在頒獎典禮上泛淚感謝一路支持他的粉絲與朋友。事實上他與眾量級的成員、前女友家寧地財務糾紛延燒至今，前不久才剛發現自己被跟車，為了安全起見，出席走鐘獎當天請了幾名保鑣。太報 ・ 16 小時前
話時代人物／「最美檢察官」暢談蛻變歷程 愛妻認了：曾心生厭惡
鄭弘儀主持的談話節目《話時代人物》邀請到「最美檢察官」陳漢章，分享他從男生轉換為女生的心路歷程、如何勇敢活出自我，同時也訪問到了陳漢章的老婆雪兒，她為何可以接受丈夫的轉變，以及如何處理雙方關係。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
穆熙妍揹Loro Piana 也穿FILA！低調貴氣，被譽為最沒有架子的百億千金！
穆熙妍隨著Z世代掀起的復古風潮延燒，雖然近期比較少在螢光幕前，但是《康熙來了》經典片段也被重新挖出，過去曾被蔡康永點名為「娛樂圈家裡最有錢的一個人」，穆熙妍也再度成為網友熱議焦點。這位出身太陽能大廠千女人我最大 ・ 2 天前
金馬獎／范冰冰後台視訊畫面曝光！ 全程爆哭看著獎座
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場，范冰冰以《地母》拿下最佳女主角獎，在後台領獎座時，導演張吉安幫她代領，導演全程跟她視訊，她哭到說不出話，一直捏著鼻子。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前
金馬獎完整得獎名單／范冰冰、張震奪最佳男女主角獎 《大濛》成最大贏家
第62屆金馬獎22日於台北流行音樂中心盛大舉辦，今年入圍競爭激烈，紅毯也星光熠熠。值得一提的是，7位金馬影后將齊聚，包含了、翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱、林品彤、鍾雪瑩。而《孤味》三姐妹謝盈萱、徐若瑄、孫可芳將一同頒發終身成就獎給片中的媽媽陳淑芳。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 17 小時前