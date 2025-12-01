李多慧突急尋2台妹！國外街頭「全中文發聲」：我記得你們的臉

娛樂中心／周希雯報導

南韓啦啦隊女神李多慧來台發展快3年，憑藉滿滿親和力及精湛舞姿，超神地位在台灣至今仍無人超越，女粉絲甚至比男粉絲還多。不過，她近期突然發文急尋在新加坡遇到的2名台灣女孩，還表示「我記得你們的臉」，並用中文描述整個過程；該片一出瞬間引發熱烈討論，連網友也加入尋人的行列，「被多慧通緝的兩位親切臺灣女孩快現身吧！」





李多慧突急尋2台灣女孩：我記得你們的臉！新加坡「被塞1物」網驚：快現身

李多慧以親民著稱。（圖／翻攝「le_dahye」IG）

李多慧近期到訪新加坡，過程中頻頻被各國粉絲認出，她也來者不拒一一親切合照。不過，近期她突然在Threads發文，苦惱表示「為什麼台灣人都這麼讓人感動呢？我在找那兩位女生！」只見她身穿豹紋背心，在街道上邊走邊對著鏡頭說悄悄話，用可愛的中文口音還原整個過程，「大家聽一下，我現在人在新加坡了，遇見台灣人了…」

廣告 廣告

李多慧突急尋2台灣女孩：我記得你們的臉！新加坡「被塞1物」網驚：快現身

李多慧在新加坡巧遇台灣人，對方還送飲料給她。（圖／翻攝「le_dahye」Threads）

原來，李多慧當時在新加坡一家很有名的飲料店排隊，被2名台灣女生認出，「她們突然給我飲料！我當下真的『喔？？？這個？！』整個嚇到哈哈」。李多慧隨即秀出袋子裡的2杯飲料，感動表示「台灣人怎麼都這麼親切啦！！我還跟她們說：『我記得你們的臉！我們台灣見！』」對此，李多慧也放話，下次遇到台灣人一定要給她請客，「你們不要再請我了，好不好！我真的好愛台灣人，愛死了，謝謝請我喝飲料的兩位美女，愛你們！我們台灣見」。

李多慧突急尋2台灣女孩：我記得你們的臉！新加坡「被塞1物」網驚：快現身

李多慧告訴2名台灣女孩說，「我記得你們的臉！我們台灣見」。（圖／翻攝「le_dahye」Threads）

影片曝光後，不少網友也笑說，「被多慧通緝的兩位親切臺灣女孩快現身吧」、「遇到多慧都想送一堆東西」、「妳愛臺灣人，臺灣人也愛妳」、「你現在講了，以後你手上的飲料會更多！這才是台灣人會幹的事情」、「動森島民的服務拓點到海外去了」。另外，網友也大讚李多慧的中文功力，「多慧越講越好了！超級棒的，沒有字幕也聽得懂」、「每次聽到妳努力講中文都覺得很感動」。









原文出處：李多慧突急尋2台灣女孩：我記得你們的臉！新加坡「被塞1物」網驚：快現身

更多民視新聞報導

中國記者想套他話：台灣屬於中國！日本外相1招KO片段瘋傳

吊車大王自認「天賦異稟」擁4妻！揭恩愛細節：白天體力最旺

遭鍾明軒提告！閩南狼昔「突開撕八炯」內幕曝：不是幫他洗白

