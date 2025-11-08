李多慧突感性告白台灣！來台2年認充滿挑戰：永遠愛你

李多慧來台發展2年多。（圖／翻攝自李多慧IG）





韓籍啦啦隊女神李多慧來台發展2年多，人氣始終居高不下，近日更跨足影壇參演電影《辛亥隧道》，昨（7）日深夜她在社群平台寫下長文告白台灣，感性高喊：「我會永遠愛你，台灣」。

李多慧去年在台灣挑戰機車環島，更將旅程拍成影片與粉絲分享，如今時隔一年多，她也在Threads上發文感嘆：「時間過得好快，環島已經是一年前的事了 ! 」她回顧來台發展2年多的經歷，從2023年成為台灣啦啦隊員到2024年挑戰台灣環島之旅，再到今年第一次電影演出，讓她開始好奇，「那明年，我又會迎來什麼樣的挑戰呢？」

李多慧7日深夜發文告白台灣。（圖／翻攝自Threads）

李多慧7日深夜發文告白台灣。（圖／翻攝自Threads）

李多慧感性表示：「雖然我自己也還不知道明年的挑戰是什麼，但已經開始期待了～謝謝台灣，讓我真實地感受到『活著』的意義，我會永遠愛你，台灣 」，接著更預告若是有人成功猜中她明年的挑戰，她必定將親自送上禮物，貼文曝光後，不少粉絲都紛紛送上提議，並感謝她熱愛台灣。

