李多慧突撂台語！飆出經典國罵「哩洗勒靠」 呆萌口音粉絲融化了

（記者洪承恩／綜合報導）南韓啦啦隊女神李多慧來台發展後，親民作風圈粉無數，最近更因「台語實力」再度掀起話題。她日前在Threads分享一段約30秒的影片，用台語記錄一整天行程，開頭一句因發音略帶口音，被網友誤聽成「蔣萬安」，引發熱烈討論，也讓不少人笑說她真的越來越台。

影片中，李多慧用國語夾雜台語分享一天的心情，接連說出「我累死了」、「我要下班」、「笑屁笑」、「我的頭髮散了」，還俏皮用台語喊「我欲轉去啊／我欲轉去了啦」（我要回家了啦），一邊詢問粉絲聽不聽得懂，最後再補上一句經典的「哩洗勒靠」，整段自然又接地氣。

圖／李多慧分享一天的生活日常，結尾以「哩洗咧烤」結束。（翻攝Threads）

李多慧也坦言，自己最近迷上台語，還主動問粉絲「有沒有人可以多教我一點？」她努力練習的模樣，讓不少網友直呼太可愛，留言狂讚「我欲轉去了也太萌了吧」、「多慧很讚，以後台語也可以通喔」、「真的越來越本土化了」。

至於「蔣萬安」的誤會，則成了留言區的小插曲。有網友疑惑為什麼影片一開始會聽到市長的名字，其他粉絲立刻解答「人家是說早安啦」，只是因為口音關係才被誤聽，反而讓討論更熱烈。

不少粉絲看完後紛紛表示，李多慧不只外型亮眼，願意學語言、融入在地文化的態度更讓人佩服，笑稱她「只差一雙藍白拖就完全無違和」，也期待她之後能解鎖更多台語新詞。

