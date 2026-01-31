李多慧突狠飆：哩洗勒靠哦！私下被拍「扯出蔣萬安」網驚了

娛樂中心／周希雯報導

南韓啦啦隊女神李多慧來台發展快3年，憑藉滿滿親和力及精湛舞姿深受歡迎，但日前被脫口秀演員林妍霏當成段子時，遭諷刺私下是會飆髒話的雙面人，她只好無奈回應，令粉絲們超心疼。如今李多慧已經振作起來，恢復過往的正能量，近期還被拍到用台語開飆「哩洗勒靠哦」，沒想到意外扯出台北市長蔣萬安，引起網友熱議。





李多慧外型亮麗。（圖／翻攝「le_dahye」Threads）

李多慧昨（30日）曬出日常，將一天工作行程濃縮成片段，「好奇我的今天嗎？30 秒幫你快速總結！」只見她身穿白衣及粉褲準備上工，還活力充沛拖著行李箱奔跑，畫面一切她換上紅色表演服，在企業尾牙上敬業熱舞，演出結束後穿回原先休閒穿搭，用可愛奶音表示「累死了，我要下班…」令旁人忍不住笑出來，她還假裝生氣說「笑屁笑？」

李多慧把一天日常濃縮成30秒片段。（圖／翻攝「le_dahye」Threads）

值得一提的是，近期愛上學習台語的李多慧，還不忘大秀幾句、展現成果。她拖著緩慢又疲憊步伐走向停車場時，對著鏡頭無辜喊「我欲轉去啊啦（我要回家了啦）」，還一度被糾正發音，她也打趣表示，「大家聽得懂嗎？」不過在影片最後，李多慧突然用超台語氣又精準的發音，飆罵「哩洗勒靠哦（你是在哭哦？）」反差模樣相當可愛。

李多慧大秀台語。（圖／翻攝「le_dahye」Threads）

影片曝光後，眾人都被李多慧萌翻，「哩洗咧靠最強版本」、「有夠可愛，連台語都攻略惹，多慧超棒」、「只差一雙藍白拖直接無違和本土化」、「越來越台了好喜歡」、「越來越道地了」、「比台灣還台灣人」。有趣的是，有網友疑惑表示「為什麼開頭聽到蔣萬安？」才發現李多慧其實在說「早安」，只是口音稍微生澀才被聽成是「蔣萬安」，令全場笑翻。









