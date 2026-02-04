李多慧突自爆私會4角戀太嗨！網見真相秒安心：在台灣交對朋友了
娛樂中心／綜合報導
啦啦隊女神李多慧專注台灣事業發展，日前遭到脫口秀演員嘲諷說話語氣的大方回應令外界盛讚，近日於南韓超人氣甜點「杜拜巧克力Q餅」（두쫀쿠）風潮也吹到台灣，李多慧更趁著往返台韓期間帶上不少Q餅分食給台灣親友，其中他於3日在社群公開一段影片，記錄下自己與人氣YouTuber Hook、阿滴、大謙、Peeta組合「四角戀」聚會的現場試吃影片，讓不少網友驚訝於李多慧在台灣私交人脈，並笑稱：「看到多慧的台灣朋友是這些人，馬上有一種『可以放心了』的感覺！」，引發無限共鳴。
（圖／翻攝自李多慧@Threads）
「四角戀」＋李多慧夢幻合體 聚會現場畫面曝光
李多慧於社群分享近況，曬出與Hook、阿滴、大謙、Peeta等人私下聚餐，趁著團聚、李多慧拿出來自南韓伴手禮「杜拜巧克力Q餅」，現場讓眾人試吃，只見阿滴驚呼「好脆喔！」、「嘴巴打不開」，Hook、Peeta與大謙則以肢體語言表達喜歡，讓李多慧開心表示：「你們的反應也太會了吧…下次買什麼好呢？」。
李多慧公開交友圈讓網友笑出來：「很安心！」。（圖／翻攝自李多慧@Threads（左）、黃大謙@IG（右））
網友盛讚李多慧「台灣交友圈」：爸爸媽媽都安心
李多慧貼文似乎留著「未完待續」的餘韻，讓許多網友解讀李多慧與Hook、阿滴、大謙、Peeta感情頗佳，隨後「四角戀」成員也紛紛轉發五人聚會的合影，其中黃大謙更打字「今天四角戀認識新朋友」，讓許多網友期待一行人的下一次聚會，更留言表示：「看到多慧的台灣朋友是這些人，馬上有一種『可以放心了』的感覺！」、「看到多慧在台灣交對朋友，比看到這個可愛的影片還開心（拭淚）」、「太棒了這個世界果然是人以群分，多慧和大家都超可愛！」、「這些朋友交得真好，台派感到安心」、「四角戀+多慧，這什麼夢幻組合」、「爸爸媽媽都安心的朋友」、「這是什麼令人安心的組合」、「這五角戀太幸福」。
原文出處：李多慧突自爆私會4角戀超嗨現場！網一見真相秒安心：在台灣交對朋友了
