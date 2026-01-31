李多慧突飆台語「哩洗勒靠」開罵！意外扯出蔣萬安 真相曝光網傻眼

記者蔡維歆／台北報導

南韓啦啦隊女神李多慧持續在台灣展現超強親和力，日前她於社群平台Threads 分享一段30秒影片，挑戰用台語記錄一日行程，有網友驚呼：「怎麼一開始就聽到蔣萬安？」女神更突用台語開飆「哩洗勒靠」，掀起熱烈討論。

李多慧分享一天行程，說道「我累死了」、「我要下班」、「笑屁笑」、「我的頭髮散了」、「我欲轉去啊啦（台語：我要回家了啦）」，好奇大家聽不聽得懂她的國語與台語，最後以「哩洗哩靠」做為結尾。粉絲們留言：「我欲轉去了也太萌了吧」、「多慧很讚欸～以後台語也可以通喔～」、「辛苦了～也太可愛了吧」。

蔣萬安出席中正區115年度市長與里長有約活動（圖／翻攝畫面）

沒想到影片發布後，留言區出現一段有趣插曲。有網友疑惑提問：「為什麼開頭聽到蔣萬安？」引來其他粉絲回覆，「人家是說早安啦」。因為她口音稍嫌生澀，才被聽成台北市長的名字，也讓網友笑稱：「多慧真的太台了！」，再度掀起不少議論。

