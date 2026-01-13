李多慧節目挑戰「超台」角色 凶狠語氣一秒變狠妹

（中央社記者洪素津台北13日電）韓籍啦啦隊員李多慧透過社群強調自己不吸菸，未來也會持續在台灣努力。這次她在節目「明星製作公司」挑戰反差的「超台」角色，語氣瞬間變得凶狠，女神一秒變狠妹，讓人驚豔。

節目「明星製作公司」由曾莞婷、陳漢典、楊銘威、Lulu黃路梓茵、黃偉晉與風田主持，宣傳照中他們穿上劇組工裝、背起拍攝器材，站在滿載設備的拍攝車前。畫面呈現製作團隊「上工前」與「收工後」兩種狀態，象徵明星們親自擔任幕後工作者後，從意氣風發到滿身疲憊的反差感。

廣告 廣告

最新一集找來啦啦隊女神李多慧擔任主角，根據新聞稿，李多慧以「男友視角」進行沉浸式戀愛互動，在戀愛互動橋段中，陳漢典飾演李多慧的「節目男友」，頻頻被擔任本集導演的Lulu下指令「摸她的頭」、「餵她」。陳漢典相當難為情，笑說自己明明是在工作，但同時也是導演的老公，當下非常不知所措。

李多慧更挑戰「超台」角色，在節目情境中不只語氣瞬間變得凶狠，還多次爆粗口，女神一秒變狠妹的畫面讓現場全笑翻。同為來台發展的風田也稱讚，「她特別討喜，這個部分是學不來的，就算她是在罵髒話，我們在旁邊也是笑得很開心。」

不只形象大突破，李多慧也在節目中大方聊起理想型，她坦言喜歡個性親切的人，還笑說自己特別喜歡肚子「QQ的」男生，真誠發言融化全場。

「明星開拍中」每週一在YouTube頻道「明星製作公司 Stars,Take Action!」上架；電視版「明星製作公司」節目將於17日起，每週六晚間10時在TVBS 42頻道、CatchPlay TV的TVBS歡樂台同步播出，晚間12時在MOD、Hami Video影劇館+上架更新。（編輯：張雅淨）1150113