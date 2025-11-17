李多慧維持體重48公斤秘訣曝！早餐吃「蘋果沾花生醬」 自律生活網看呆

娛樂中心／綜合報導

韓籍啦啦隊女神李多慧來到台灣邁入第三年，憑藉親民性格圈粉無數，近日，她在YouTube分享長年來將體重維持在48公斤左右的秘訣，提到每天早餐幾乎都會吃蘋果沾花生醬，高自律的飲食模式也讓網友感到佩服。

李多慧表示通常早餐都會吃蘋果或是打果汁喝，李多慧還透露由於花生醬有穩定血糖的功能，因此她會將其抹在蘋果上頭一起入口，李多慧強調一定要使用100%的花生醬，而且不能夠添加糖，對於減肥不好。

李多慧有外出行程會在帶一杯自製果昔。（圖／翻攝自李多慧YouTube）

此外，李多慧也分享平常如果有工作行程，她會在帶一杯果汁出門，而且果汁有自己的獨家配方，只見她把香蕉、燕麥、黑豆粉、黑芝麻等食物放入果汁機，為了增添風味她會酌量添加藍莓和覆盆子，搭配牛奶一起打成果昔，李多慧表示這個配方她苦尋許久，才終於找到能夠減肥，又兼顧好喝、健康的配方。

而李多慧也會忍住想吃零食的慾望，透露都是吃堅果來代替，保健食品則會吃維他命、Omega-3等，餐後會配上韓國火紅的代謝飲，不少網友見狀都佩服李多慧在飲食控管方面的自律，「只能說多慧的行動力跟毅力真的異於常人」、「看得出來李多慧的飲食很健康」。

李多慧還會吃保健食品。（圖／翻攝自李多慧YouTube）

