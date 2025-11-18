李多慧維持48公斤身材秘訣 早餐蘋果塗花生醬、果昔

啦啦隊女神李多慧大方公開自己維持好身材秘訣，早餐吃蘋果塗花生醬，還有特製果昔。（圖／翻攝自IG@李多慧）





啦啦隊女神李多慧大方公開自己維持好身材秘訣，早餐吃蘋果塗花生醬，還有特製果昔。影片發布短短一天，吸引十萬多人點讚。

穿著黑色短袖上衣，在高鐵月台盡情熱舞的啦啦隊女神李多慧，透膚衣服布料讓完美身材若隱若現，貼身剪裁更顯出她的纖細腰身；底下搭配熱褲，更完美襯托出她的穠纖合度。李多慧也大方分享自己維持48公斤好身材的秘方，以及自製美食。第一道是她每天早餐都會吃的蘋果配無糖花生醬。李多慧：「要抹花生醬的原因是，對於穩定血糖有幫助。我最近開始在意血糖管理，吃的是100％花生的花生醬。如果有加一點糖的話，對減肥不好。」

除了獨有早餐，李多慧還公開每天要喝的香蕉豆粉黑芝麻果昔。除了讓自己維持飽足感，裡面的成分更能讓皮膚紅潤。李多慧：「為了找到這個果汁，花了一些時間。要能填飽我的肚子、還要好喝，還要可以順便減肥，這個真的剛剛好，是最剛好的配方。」

還有這款李多慧親自研發的果昔配方，包含燕麥、黑豆粉、黑芝麻粉、香蕉，再加入冷凍藍莓與覆盆子，最後倒入低脂牛奶，打成一杯濃稠順口的飲品。她也強調一定要好喝，不然為了減肥去吃不好吃的東西，真的很難以下嚥。影片上線後，也讓粉絲紛紛留言，看她的身材就知道是堅持下來的，真的很讓人佩服。



