李多慧續約機車代言 挑車首重顏值

李多慧續約機車代言，自認挑車首重顏值。

記者戴淑芳∕台北報導

超人氣的啦啦隊女神李多慧來台4年，已經成為十足的廣告寵兒，趕在過年前，她和光陽KYMCO再次合作新車代言，笑說選摩托車的時候，第一件重要的事，就是顏色，超級漂亮。

成為2款「移動時尚」新車「Like EURO 125 歐風特仕版」、「Yogurt Slim優格125塑身特仕版」代言人，李多慧說：「謝謝光陽KYMCO在過年前帶給我這麼開心的合作好消息，今年過年心情真的特別好，家人們也都很為我開心！」

當初她為了代言機車，特別回韓國考機車駕照，曾經花了5天4夜騎機車環島的李多慧，對自己的騎車技術也很有信心：「在台灣騎車非常方便，台灣有很多有名的小吃，我很喜歡騎車到各地去尋找各種美食和景點，我騎車技術很好，有機會讓我載載看就知道！」

廣告拍攝當天，李多慧心情很好，笑說選摩托車的時候，第一件重要的事，就是顏色，超級漂亮，「因為女生就是重視顏值，喜歡漂亮。」希望消費者也可以有「人車一體」的時尚穿搭與駕馭流行的好心情。