李多慧自信撂台語竟飆出「供三小」 柯震東稱她是理想型邀請看《功夫》

柯震東與李多慧首次同台，兩人互動十分活潑可愛。（圖／侯世駿攝）

柯震東與韓國超人氣啦啦隊女神李多慧，今（29日）首度一同受邀出席知名運動品牌 New Balance 「NB 好事轉運站」活動。雖然兩人是第一次見面，但頗有火花也很能聊天，李多慧被問起近期脫口秀演員模仿她口音引發爭議，她大方表示不在意還覺得影片有點幽默，也透露對方已經向她道歉；而之前打球傷到腳的柯震東則直言狀況不樂觀：「就不會好了，因為也到一定年紀了。只能維持現狀，除非選擇開刀，可是最近都太忙了，要等之後再找時間，反正現在還能走路啦！」

柯震東坦言沒看過李多慧應援。（圖／侯世駿攝）

雖然腳不好使，但柯震東近日勤學韓文，希望能讓自己多懂一種語言，是否會考慮找李多慧當家教老師？他搖頭說：「怎麼可能啦！她太忙了，這一個小時不知道多少錢好不好！我還是去找真的家教好了。」柯震東也坦言從未現場看過李多慧應援，因為「買不到票」，讓李多慧十分驚訝表示：「怎麼會？」柯震東也當場邀請李多慧去看他主演的賀歲片《功夫》，李多慧爽快答應，兩人現場約好「電影票換球賽票」，柯震東還強調：「以後會好好坐在第一排！」

李多慧近年來都在台灣生活，整個人很「在地」。（圖／侯世駿攝）

李多慧來台發展四年，被認為是最有台味的一位韓籍啦啦隊員，她近日甚至還客串三立八點檔，不過她的台語程度有辦法讓她發揮演技嗎，她笑說劇本台詞真的很難，學最快的就是「國罵」。她在現場無預警飆出：「供三小」、「哩洗勒靠唷」，讓全場笑歪，不過她也甜滋滋說了「我愛你」、「多謝」。

至於先前被脫口秀演員林妍霏模仿口音引發的爭議，李多慧大方表示心情完全不受影響，她透露該名演員事後有主動聯繫致歉，「我感覺她是一個很親切的台灣女生，大家不要擔心，放心吧！」她也笑說：「我覺得那個影片本來是有點幽默的，可是大家看到都不笑嗎？滿可愛的，I'm not 可愛 anymore。」但其實還是很可愛。

柯震東與李多慧共舞，現場氣氛相當歡樂。（圖／侯世駿攝）

上周參加Lulu與陳漢典的婚禮，柯震東與許光漢及邱澤被封為「三帥」，不過會因為受到現場氣氛感動而動了想婚的念頭嗎？他直言：「不會耶！我看他們新人好累啊！當然在那個現場會被感動，但沒對象也沒辦法結婚。」雖然過去拍過《月老》，可是他完全不知道要去哪拜月老，「聽說要寫得很詳細，而且人應該很多」，至於理想型的條件，柯震東也列出了「善良、漂亮、做自己」三大特質，那李多慧是否符合？他嘴甜點頭表示：「當然！她是每個人的理想型！」

柯震東覺得李多慧是大家的理想型。（圖／侯世駿攝）

近期韓國職棒傳出有啦啦隊員「台韓雙邊跑」的禁令，李多慧坦言自己在韓國已經有四年沒有活動，「因為我一直都住在台灣，所以我還不知道韓國的消息，對韓國的消息不太清楚。而小龍女前幾天也公布了幾個將離隊的名單，被問到是否會給其他面臨抉擇的啦啦隊女孩建議，她也回應：「建議嗎？沒有，自己的人生自己選擇。」對自己的下個球季作何決定也先賣個關子。

