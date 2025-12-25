李多慧融入台灣愛上「這味」 神發問：為何台北沒有

韓籍啦啦隊女神李多慧在台灣發展順利，也越來越能融入台灣生活。(資料照，記者潘少棠攝)

〔記者馮亦寧／台北報導〕韓國啦啦隊女神李多慧在台灣、韓國兩地人氣都很高，現任「小龍女 Dragon Beauties」隊長的她也將事業版圖擴大到演藝圈，發行過單曲專輯《Hush》、參與《女孩好野》主持團隊，更取得台灣就業金卡。近日李多慧經紀人透露，她一早就傳訊息表示自己想吃丹丹，立刻搭高鐵到台南大快朵頤，更遺憾的問：「為什麼台北沒有丹丹」？

穿著低胸露背小可愛的李多慧，為了早點吃到丹丹，火速搭高鐵到台南，一路上完全沒有戴口罩遮掩，排隊點餐的時候也一臉興奮。李多慧說自己每次到台南、高雄都特別興奮，原因就是有「丹丹漢堡」。

成功買到丹丹之後，李多慧心滿意足地把紙袋抱在胸前，並在回程大快朵頤，她說去年環島第一天吃到丹丹漢堡就覺得十分驚喜，這次趁著工作機會南下，在回台北前更不忘趕緊補貨，真的又台又懂吃。

