李多慧衝丹丹漢堡狂買！直問：為什麼台北沒有？

南韓啦啦隊女神李多慧來台發展進入第三年，目前擔任小龍女啦啦隊隊長的她，12月20日受邀擔任台南「2026台南好young」耶誕搖滾演唱會主持人。

隔日清晨，李多慧傳訊息給經紀人表示想吃丹丹漢堡，隨即搭乘高鐵南下排隊購買。

經紀人在社群平台分享的影片中，李多慧身穿黑色低胸細肩帶背心，背部大膽挖空設計，搭配休閒運動長褲，在丹丹漢堡店內跟隨人潮排隊。

過程中她向鏡頭提出疑問，為什麼台北沒有丹丹漢堡。成功購得餐點後，李多慧露出滿足笑容，並在返回台北的高鐵上立即享用。

廣告 廣告

李多慧在貼文留言區表示，每次前往台南或高雄都特別興奮的原因，正是因為當地有丹丹漢堡。她透露去年環島第一天品嚐到丹丹漢堡時便感到驚喜，這次趁工作機會南下，回程前特地前往購買。

這段排隊影片引發網友熱烈迴響，粉絲紛紛留言表示看到李多慧排隊也想衝去台南，更有人稱讚她真聰明懂得品嚐在地美食。

李多慧自2022年來台發展以來，從最初加入樂天女孩，到現在擔任小龍女隊長，事業版圖持續擴展。她不僅發行單曲專輯《Hush》，參與綜藝節目《女孩好野》主持團隊，更成功取得台灣就業金卡。

透過挑戰不同類型工作，李多慧展現多元才華，親民性格使她在台灣累積大批支持者。這次為了品嚐丹丹漢堡特地南下的舉動，展現李多慧對台灣在地文化的融入程度。

從影片中可見她在公共場合未戴口罩遮掩，自然地與民眾一同排隊，顯示她在台灣生活的自在感。這段日常生活片段讓粉絲看見舞台下真實的李多慧，親和力十足的形象深植人心。

更多品觀點報導

李多慧曝48公斤秘密武器！超狂早餐配方首度公開

網路留言性騷李多慧！中油調查證實是員工所為 調非主管並懲處

