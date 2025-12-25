李多慧衝台南買1美食！「上空挖大U」0偽裝排隊全被拍

娛樂中心／楊佩怡報導

中華職棒高人氣「元祖韓援」李多慧來台擁高人氣，雖然進入休賽季，但仍常與粉絲分享日常生活，十分用心經營在台事業的她，親民的作風讓她成為不少廠商的寵兒。此外，李多慧經紀人也開設IG帳號，主要更新李多慧的私下模樣，很快吸引破11萬人追蹤；近日經紀人分享李多慧在台南排隊買丹丹漢堡的畫面，零偽裝的可愛模樣，萌翻百萬粉絲。





李多慧直衝台南買1美食！零偽裝「上空挖大U」被捕捉…她嘆：為什麼台北沒有

李多慧日前辣穿超低胸在台南排隊買丹丹漢堡。（圖／翻攝自IG＠82dahyeda）

廣告 廣告

李多慧經紀人前些日子創立了IG帳號，內容主要是紀錄李多慧的隱密私生活，至今已破11萬人追蹤。日前經紀人發文表示，「大黑（多慧韓文發音直翻中文）一早起來就傳訊息說：我想吃丹丹」，並PO出排隊影片。畫面中可見，李多慧身穿一件黑色細肩帶背心，不僅正面超低胸，背後更是挖超多空格，露出絕美背肌；下身搭配運動長褲，整體呈現慵懶的風格。

李多慧直衝台南買1美食！零偽裝「上空挖大U」被捕捉…她嘆：為什麼台北沒有

李多慧在排隊時露出興奮表情，相當期待拿到餐點。（圖／翻攝自IG＠82dahyeda）

影片裡的李多慧正在排隊買丹丹漢堡，她在櫃檯前顯得非常興奮，眼神充滿期待地看著餐點，並在拿到餐點後開心燦笑。不僅如此，她還在影片中無奈的嘆「為什麼台北沒有丹丹」，顯示出她對丹丹漢堡的喜愛。下秒鏡頭切到高鐵上，李多慧大口吃著丹丹漢堡的畫面，相當療鬱。影片曝光後，吸引許多網友留言嗨喊「南部的特色啊，我也是去南部必吃」、「太聰明啦知道下來要來吃丹」、「丹丹聽到大黑的心聲了嗎」、「喜歡看大黑吃東西」，此外，裡都會更現身留言區直喊：「我每次去台南 .. 去高雄時 .. 特別興奮的原因」，影片至今已吸引破110萬人朝聖。





李多慧直衝台南買1美食！零偽裝「上空挖大U」被捕捉…她嘆：為什麼台北沒有

李多慧在高鐵上大口吃漢堡，她還感嘆為何台北沒有丹丹。（圖／翻攝自IG＠82dahyeda）









原文出處：李多慧直衝台南買1美食！零偽裝「上空挖大U」被捕捉…她嘆：為什麼台北沒有

更多民視新聞報導

修杰楷遭起訴「平安夜露臉了」！梧桐妹「解放上空」畫面曝

福原愛再婚又懷孕！昔自爆「奪網球王子的第1次」情史曝

粉絲曬F3+阿信演唱會照「喊4字」 釣朱孝天怒回應

