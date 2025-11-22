李多慧衣服太貼「炸出花生麻糬」！辣舞16秒震撼百萬人
娛樂中心／楊佩怡報導
來自南韓的啦啦隊女神李多慧，憑藉充滿感染力的笑容與精湛舞姿，在台灣刮起的「多慧旋風」久久不滅，甚至帶動我國球團「外援風潮」，來台發展3年地位至今仍無人超越。昨（21）日李多慧在IG上曬出辣舞影片，只見她身穿緊身上衣，在高鐵站狂扭16秒，引發大批網友圍觀。
李多慧驚喜現身台中高鐵站辣舞16秒。（圖／翻攝自IG@le_dahye）
李多慧來台灣發展後，憑藉亮麗外型、極具感染力的甜美笑容、超強的舞蹈功力，擄獲大票粉絲。直到現在依舊是各大廠商爭相搶邀代言、合作的對象，而她除了工作時間外，也積極利用社群平台分享生活點滴，維持親民形象與粉絲們互動。21日她在IG上曬出辣舞影片，畫面中可見她現身台中高鐵站，身穿卡其色的高領緊身長袖上衣，材質看起來富有彈性，非常貼合身體；下半身是黑色緊身褲，搭配蝴蝶樣式的皮帶，整體穿搭完美地勾勒出她傲人的上圍曲線和纖細的腰部。
李多慧身穿緊身衣，完美身材曲線一覽無疑。（圖／翻攝自IG@le_dahye）
影片中的她，隨著音樂搖擺身姿，長髮隨著動作飛揚，增加了視覺上的動感，其舞蹈動作也非常到位且具誘惑力；臉部表情更是一絕，時而甜美微笑，時而展現出自信和俏皮的魅力。短短16秒的影片一發布，就吸引破193萬人朝聖，留言區瞬間湧入大量網友嗨喊「冬天也好辣」、「流鼻血了」、「老婆太正了啦」、「多慧跳舞真的超級好看，力道和動作都超棒」、「後面那個大哥可以完全不看多慧我非常佩服」、「最後急急忙忙趕上車超好笑」、「多慧，你怎麼有辦法一直打動我的心！」。
李多慧來台發展3年，憑藉甜美外表與親民個性，圈粉無數。（圖／翻攝自IG@le_dahye）
李多慧時常在IG大方秀出好身材，讓粉絲一飽眼福。（圖／翻攝自IG@le_dahye）
