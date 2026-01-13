李多慧被嘲中文口音惹心疼！昔「苦學繁體字」畫面被挖出

被影射私底下可能抽菸，李多慧12日正面回應了。（中時資料照）

韓籍啦啦隊女神李多慧近日因「中文口音」意外成為輿論焦點。脫口秀演員林妍霏日前在脫口秀中以誇張方式模仿李多慧說話，並嘲諷她的中文口音，甚至影射她私底下可能抽菸、喝酒、說髒話與螢幕前形象形成反差，相關內容曝光後迅速引發爭議，不少粉絲直呼心疼，認為言論已超出玩笑界線。隨著事件延燒，網友也翻出李多慧過去為了學好中文所付出的努力，替她抱不平。

事實上，現年26歲的李多慧畢業於韓國觀光大學「觀光中文系」，學習中文的時間甚至比許多在台發展的啦啦隊女孩都還長，也因此常被認為是口音相對標準的一位。李多慧過去曾在社群平台公開自己的中文學習本，照片中可見滿滿筆記，不僅特別標註重點，還搭配繁體中文手寫註解，字體工整、筆畫清楚，學習態度相當認真，可見她來台發展後也持續進修中文，反覆練習發音與書寫，展現十足誠意。

李多慧來台後，持續抓緊時間學習中文。（圖／翻攝自Threads ＠le_dahye）

此外，她也曾曬出自己苦讀中文的生活照，畫面中桌上放著中文講義教材，她整個人趴在書桌上，一臉「生無可戀」，被中文轟炸到快要崩潰，忍不住吐心聲直呼：「太難了」，可愛又真實的模樣當時吸引大批粉絲圍觀，不少人也因此更加佩服她的努力。

面對近期爭議，李多慧12日也親自在Threads上正面發文回應：「最近我看到了一些跟我的中文有關的故事，大家不用擔心，我真的真的沒事」，更表示：「我現在已經不再可愛了」，針對被影射私下抽菸一事，她則澄清強調：「真的真的真的，我不吸菸」。

不少粉絲看完她的回應後更加心疼，紛紛留言力挺，「她已經很努力了」、「用口音嘲笑努力學語言的人真的太傷人」，也有人感嘆，李多慧之所以受到喜愛，不只是外表亮眼，更因為她對台灣文化與語言的尊重與投入。

