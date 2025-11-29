李多慧被廠商欠錢50萬告上法院! 女神代言行情意外曝光

財經中心／唐詩晴、戴亞倫 台北報導

南韓啦啦隊李多慧來台後人氣居高不下，今年個人YouTube頻道更破百萬訂閱，代言更是一個接一個，讓她的代言價碼傳聞不斷。如今，因和李多慧合作的業者付不出報酬，雙方鬧上法院，讓她的工作報酬價碼意外曝光。

韓籍啦啦隊女孩李多慧vs.YoutuberJoeman：「HI~多慧我是你今天的一日助理。」

YoutuberJoeman，化身啦啦隊女神李多慧，一日助理，從早到晚馬拉松行程，小助理貼身左右，但最近女神真的開職缺徵才了。

李多慧近日開出職缺徵節目助理。（圖／民視新聞）

求職網上，出現李多慧頻道PD一職，工作內容包山包海，負責YouTube影片企劃、腳本、執行、拍攝、剪輯，要懂得主導節目方向，還要會韓文，工時8小時，月薪4萬起，一年還有3萬塊的機票補助。

YoutuberJoeman日前與李多慧合作拍攝影片，充當李多慧一日助理。（圖／民視新聞）

YoutuberJoeman vs.韓籍啦啦隊女孩李多慧：「其實多慧的團隊分工很明確，包括還有經紀人Lily跟PD，然後還有化妝師，我們每次這樣一天幾個工作？，今天的話如果我們這個拍攝也算的話其實算三個。」





能近距離和女神共事，許多網友直呼想報名，但也有人分析，福利雖多，薪水不高，沒有興趣，做不長久。

日前YT突破百萬訂閱，李多慧興奮到落下感動淚水，感謝台灣粉絲，從2023年來台至今，美妝、手遊，機車代言接到手軟，曾有網友爆料，李多慧來台第一年，代言價碼40萬，隔年就破百萬，某節目主持人曾說啦啦隊代言費用最高有到500萬，說的就是李多慧。

站台代言活動，總是用甜美笑容、賣力熱舞，展現敬業精神，但李多慧的報酬，近日卻意外被法院曝光。

原來是先前一家"開拓娛樂電子專賣所"公司，邀請她拍攝運動對講機開箱影片和限動卻沒付酬勞，被李多慧告上法院，一審判賠49.6萬，其中20跟16萬是酬勞，其餘是違約金，也讓女神的真實代言費，浮上檯面。

