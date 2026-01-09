李多慧被笑「有人類這樣講話嗎」 小龍女琪琪怒槓妍霏：惡意的歧視

脫口秀演員妍霏嘲諷李多慧的畫面，讓琪琪忍無可忍，反嗆是「充滿惡意的歧視」。（圖／IG@kiki77.tw、@le_dahye）

台灣喜劇演員妍霏，日前舉辦脫口秀專場嘲諷啦啦隊女神李多慧和李珠珢遭到炎上，不僅惹火味全龍球團，也讓負責管理小龍女的資深啦啦隊成員琪琪氣到不行，痛批妍霏是充滿惡意的歧視。

據了解，妍霏在影片中先是嘲諷李珠珢喝水廣告，暗示男性粉絲雙重標準。接著又模仿起李多慧的中文口音，並詆毀李多慧私底下在家會喝酒、抽菸、罵髒話，暗諷韓國啦啦隊的生態。

影片經由網友在Threads上分享後立刻被炎上，也讓前小龍女啦啦隊隊長琪琪看不下去，直接在影片下方留言怒嗆：「這種詆毀別人的脫口秀，自以為是精彩演出，殊不知就是在霸凌來台灣工作的善良女孩，並且充滿惡意的歧視」。

琪琪痛批，這段表演根本是霸凌、充滿惡意的歧視。（圖／翻攝Threads）

琪琪更對妍霏開戰，「如果對妳來說這也是一種表演的話，那真是有夠無知又低俗！」事後，她不忘在個人版面上發文狠酸：「就像拉著一群人講別人壞話，秀一張臭嘴」。

網友見狀紛紛力挺琪琪，「全看不出笑點 只看見嘲笑跟詆毀」、「人家努力來台工作學中文，結果被這人拿來當梗嘲笑，台灣的脫口秀水準真他Ｘ低」、「他們那群只有靠貶低別人才能快樂」、「取笑一個外國人的中文，搞不懂笑點在哪」。

稍早，味全龍球團也嚴正回應此事，「幽默不該建立在貶低他人之上。味全龍支持李多慧在台灣的努力與專業表現，國籍、語言或文化差異都不該成為被嘲笑的理由。每一位來台發展的表演與運動工作者都值得尊重，球團將持續守護健康、多元的運動文化。」顯現捍衛自家啦啦隊女孩的決心。

