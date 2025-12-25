李多慧被1美食征服！0偽裝衝台南排隊無人認出 低胸背心一轉身洩雪白肌

娛樂中心／蔡佩伶報導

韓籍啦啦隊女神李多慧來到台灣邁入第三年，憑藉親民的性格圈粉無數，近日，李多慧被曝光零偽裝現蹤台南，排隊買丹丹漢堡的景象，事後大啖漢堡的模樣也全都被拍，瞬間引來網友的討論。

從李多慧經紀人在社群中曬出的短片可以看到，當天南下的李多慧跟著人潮在排隊，而店家正是南台灣才有的丹丹漢堡，只見李多慧身穿一套低胸細肩背心搭配休閒長褲，一轉背面露出大片雪白肌膚，好身材完全藏不住。

李多慧拿到商品一臉滿足。（圖／翻攝自IG＠82dahyeda）

然而，李多慧在排隊過程中更一度困惑提問「為什麼台北沒有丹丹」，後續，李多慧拿到餐點後露出滿足的笑容，還忍不住在搭高鐵期間就拆開漢堡大快朵頤，李多慧也在留言處搞笑透露這就是她每次去台南、高雄都會特別興奮的原因。

廣告 廣告

李多慧忍不住在高鐵上大啖漢堡。（圖／翻攝自IG＠82dahyeda）

更多三立新聞網報導

跟霍建華10年朋友變夫妻！林心如：沒想過在一起 鬆口擦出愛火關鍵

電競甜心突宣布懷孕！曬超音波照報喜 全民瘋猜「孩子的爸是誰」

日本人「聖誕節堅持吃速食」！吳怡霈日籍尪公開震撼原因 打槍她1食物

昔被唱衰「母子戀不長久」！女星被求婚成功了 小19歲圈內男友曝光

