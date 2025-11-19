李多慧親揭「新身份」 本人淚喊：沒想過會有這一天！

娛樂中心／李筱舲報導



韓籍啦啦隊女神李多慧自來台發展後，憑藉亮眼的舞台魅力與親民性格，在台累積超高人氣。今年已來台發展第3年的她，不僅積極融入台灣生活，更在台灣發生重大災難時伸出援手，以實際行動展現對台灣的深厚情感。而李多慧於昨（18）日，在個人社群上和大家分享新的喜訊，她難掩心中的激動，讓她忍不住感動落淚。





李多慧來台3年親揭「新里程碑」 激動落淚：沒想過人生會有這一天！

昨（18）日李多慧正式成為百萬YouTuber，落下開心的淚水。（圖／翻攝自 Threads ＠le_dahye）

廣告 廣告

昨（18）日，李多慧在Threads上，和大家分享自己正式成為百萬YouTuber，她在文中寫下：「我從來沒想過人生會有這麼一天，來到台灣之後，我的人生就像一部戲劇一樣…真的很感謝讓我實現這一切的台灣朋友們，我該怎麼回報你們的這份愛呢？我應該辦什麼活動才好呢？」她也用手機記錄下YouTube訂閱人數突破百萬的瞬間。畫面中，李多慧感動落淚，並在照片上寫道：「這張照片有點害羞、有點肉麻…但就請大家今天一天原諒我一下吧」、「因為有你們，我才能存在，真的很感謝你們。」

李多慧來台3年親揭「新里程碑」 激動落淚：沒想過人生會有這一天！

李多慧分享YouTube訂閱數突破百萬的照片，她感動落淚，並感謝粉絲對她的支持。（圖／翻攝自 Threads ＠le_dahye）

李多慧也感謝大家一直以來的支持，並表示自己又找到一個不停前進、更加努力的理由！日後會更努力學習、提升自己的內容品質，也請大家多多期待她在YouTube頻道的進步。不少粉絲也在留言區送上祝福：「恭喜多慧公主新成就達成，妳的努力大家都有看到！」、「神串留名，多慧對台灣的愛大家看在眼裡」、「恭喜多慧，我也是那100萬分之1的訂閱者」。

李多慧來台3年親揭「新里程碑」 激動落淚：沒想過人生會有這一天！

李多慧感謝大家一直以來的支持，並表示自己又找到一個不停前進、更加努力的理由。（圖／翻攝自IG ＠le_dahye）









原文出處：李多慧來台3年親揭「新里程碑」 激動落淚：沒想過人生會有這一天！

更多民視新聞報導

謝和弦邀歌范姜彥豐 網表示：「這真的很玄！」

大師兄丟「館長黑料截圖」 遭網酸：重點在哪？

TWICE下周來台開唱！子瑜「家鄉場」引爆期待

