李多慧說台語竟然最會「髒話」！客串台8劇挑戰「壞女人翻白眼」 男星瘋追星遭狠瞪

李多慧客串三立八點台劇《百味人生》與黃玉榮、德馨。三立提供

三立八點台劇《百味人生》近期大玩跨界合作。繼與Z世代團隊Twisters聯手創造250萬觀看外傳後，劇組再度邀請啦啦隊女神李多慧客串演出。劇情安排白目老公俊龍（黃玉榮飾）為了哄老婆美鳳（德馨飾）散心，意外遇見擔任一日店長的李多慧，俊龍當場理智斷線化身「超級迷弟」索取簽名，讓老婆在一旁醋勁大發，現場互動笑翻全場。

拍攝現場女神魅力全開，讓戲裡戲外的男星都差點招架不住。黃玉榮在對戲時頻頻「吃螺絲」NG，被眾人虧是故意想讓女神留久一點，他更險些口誤得罪女神，脫口而出：「她電視裡很漂亮！」見李多慧瞪大眼睛，他趕緊救場大讚：「是本人更漂亮、非常甜！」德馨也忍不住打趣，難怪黃玉榮整天心神不寧，根本是「小鹿亂撞」。

挑戰「壞女人」翻白眼竟變萌 李多慧認台語髒話學最快

首次踏入八點檔劇組，李多慧的敬業態度讓資深前輩德馨大為讚賞，透露她即便鏡頭沒拍到也在瘋狂背台詞，且全程以國語對戲。提到對台灣八點檔的印象，李多慧笑說韓劇裡的壞女人常讓她氣到想罵人，坦言：「我會害怕壞女人。」

至於語言障礙，她直呼台語真的好難，沒想到現場被抓包目前最熟悉的竟然是台語髒話，引來眾人笑虧：「是先學髒話嗎？」她也露出招牌可愛表情點頭認證。

黃玉榮追星李多慧惹來劇中的老婆吃醋。三立提供

有趣的是，平時活潑的李多慧竟語出驚人表示想挑戰「反差大」的角色，現場更即興示範「壞女人翻白眼」，沒想到充滿靈氣的雙眼一翻，卻被黃玉榮與全場工作人員一致退貨，紛紛笑喊：「太可愛了啦！」完全感受不到殺傷力。

德馨心疼女神遭惡意評論 感性發文：守住內心的那份溫柔

在充滿笑聲的合作背後，德馨也展現溫暖大姊的一面。她透露平時就有在追蹤李多慧的社群資訊，針對日前李多慧曾面對的部分網路惡意，德馨以表演工作者的專業角度指出，表演應是尋求共鳴，而非建立在醜化他人之上。她心疼李多慧遭遇的處境，更佩服她的韌性，感性寫下：「儘管這世界從不缺少惡意，我們仍要守住內心的那份溫柔。」



