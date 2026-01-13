李多慧談戀愛！各種「男友視角」爆擊連發超可愛

李多慧挑戰反差的一面。（TVBS提供）

《明星製作公司》13日公開節目團體主視覺，6位主持群曾莞婷、陳漢典、楊銘威、Lulu黃路梓茵、黃偉晉與風田，不同於一般節目的華麗形象照，全員穿上劇組工裝、背起拍攝器材，站在滿載設備的拍攝車前，畫面呈現製作團隊「上工前」與「收工後」兩種狀態，象徵明星們親自擔任幕後工作者後，從意氣風發到滿身疲憊的反差感。

在主視覺曝光同時，《明星開拍中》最新一集也話題發燒，邀請到啦啦隊女神李多慧擔任本集主角，打造互動遊戲企劃「慧與製作人」，讓她以「男友視角」進行沉浸式戀愛互動，從甜蜜曖昧到台味日常一次包辦，堪稱粉絲福利最滿的一集。而在「男友視角」的戀愛互動橋段中，陳漢典則飾演李多慧的「節目男友」，頻頻被擔任本集導演的Lulu在旁下指令「摸她的頭」、「餵她」，讓他相當難為情，笑說自己明明是在工作，但同時也是導演的老公，當下其實非常不知所措。

廣告 廣告

《明星製作公司》的團體主視覺。（TVBS提供）

除了甜蜜互動，李多慧更在節目中挑戰超反差的「台式8＋9」角色，在撞球館情境中不只語氣瞬間變得兇狠，還多次爆粗口，女神一秒變狠妹的畫面讓現場全笑翻，同為來台發展的風田也稱讚：「她特別討喜，這個部分是學不來的，就算她是在罵髒話，我們在旁邊也是笑得很開心。」

李多慧在節目中大方聊起理想型。（TVBS提供）

不只形象大突破，李多慧也在節目中大方聊起理想型，她坦言喜歡個性親切的人，還笑說自己特別喜歡肚子「QQ的」男生，真誠發言瞬間融化全場，網友紛紛表示「好愛這個企劃」「男友視角直接心臟爆擊」。

更多中時新聞網報導

宣萱見古天樂扛重壓先躲為妙

西島秀俊為《陌生人》幹架零NG

伍宗德不捨30年兄弟 讚林光寧天生喜劇人