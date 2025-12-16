李多慧變身聖誕女郎！「辣舞26秒」粉絲猛看1小時

娛樂中心／楊佩怡報導

南韓啦啦隊女神李多慧來發展快邁進第3年，憑藉十足親民的風格及精湛舞姿吸粉無數，超神地位至今仍無人超越；雖然進入休賽季，但她仍常透過個人社群與粉絲分享日常生活。李多慧15日晚間在社群上大方曬出「聖誕3戰袍」的熱舞影片，只見她在可愛與性感之間來回切換，短短26秒的影片，讓粉絲忍不住狂看1小時。





李多慧辣穿「聖誕戰袍」變身性感女郎！26秒熱舞片曝光…網暈爛：最好的禮物

李多慧穿上聖誕戰袍，化身性感聖誕女郎。（圖／翻攝自李多慧IG）

李多慧 15 日在 IG 曬出一段 26 秒的熱舞片段。影片中可見，她穿著一套性感的聖誕女郎服飾：上身是紅色的露腰短版 Bra Top；下身為紅色的迷你短裙，並頭戴紅色連帽斗篷，整身設計不僅露出水蛇腰，更凸顯了她的豐勻上圍。沒想到，就在她送出飛吻後，她一秒變裝成優雅的聖誕女神。只見她紮起丸子頭，身穿紅色短禮服，脖子上還配戴掛有金色小鈴鐺的酒紅色頸帶；這件禮服的背後竟是整片大挖空設計，讓李多慧的美背一覽無遺。接著，下一個鏡頭中的李多慧則換上粉色家居服，手上還拿著一桶爆米花；她時不時做出嘟嘴、捏臉的動作，顯得格外俏皮可愛。

李多慧第二套聖誕戰服為背後大挖空的深紅色禮服。（圖／翻攝自李多慧IG）

此外，李多慧不僅PO出影片，更配文寫下：「你聖誕節穿什麼？」，引來大批粉絲嗨喊「聖誕快樂～大黑寶寶」、「啊啊啊又辣又可愛的」、「天啊~~~太完美了吧」、「謝謝多慧送給我們最好的耶誕禮物！」、「怎麼可以有人同時又可愛又辣又美」、「我想跟你一起過聖誕節！！！」、「我一定不睡覺在等聖誕老人」、「看了一個小時是正常的嗎？！」。

李多慧還展示了粉色居家服，邊吃爆米花、邊做俏皮表情，相當可愛。（圖／翻攝自李多慧IG）













原文出處：李多慧辣穿「聖誕戰袍」變身性感女郎！26秒熱舞片曝光…網暈爛：最好的禮物

