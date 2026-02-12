李多慧賣力代言宣導反毒.酒駕 員警被「飯撒」超嗨

台北市 / 綜合報導

味全龍韓籍啦啦隊員李多慧，今(12)日出席警局活動宣導反毒駕跟酒駕，一登場就不斷飯撒，讓在場員警都要融化。而日前，味全龍宣布，啦啦隊韓籍三本柱的李多慧、金娜妍、權喜原，三人全員續約，李多慧將領軍，親自操刀新隊服、舞蹈，讓不少粉絲相當期待。

味全龍啦啦隊員李多慧說：「大家好，我是李多慧。」雖然接下來不是龍年，但是看得到「龍女」，味全龍韓籍啦啦隊員李多慧，參加警局活動，出場掀起如雷掌聲，還不斷對員警「飯撒」。

活動主持人說：「下面有同仁對妳比手語的愛心。」親民自然風格，讓她成為反毒酒駕代言，不過粉絲也關心，之後還能在球場看到李多慧嗎，她有沒有要續約，李多慧點頭say yes，日前官方宣布陣容，她跟金娜妍權喜原都在榜上，「韓籍三本柱」全員續約，李多慧也將設計新隊服舞蹈。

味全龍啦啦隊員李多慧說：「在味全龍已經兩年，所以很有意義，所以我繼續在台灣啦啦隊跟別的活動，所以今年也大家期待一下我的活動。」李多慧本業表現，粉絲們有目共睹，她的副業也做得嚇嚇叫。

廣告片段說：「李多慧新代言搶先看。」之前她代言的車款，狂銷近5000台，也因為女神加持，品牌整年賣出3萬台車，業主笑得合不攏嘴，找李多慧二度合作。

醫師VS.味全龍啦啦隊員李多慧說：「什麼問題嗎，多慧，我最近(腋下)有點流汗很多。」廣告不只一檔，李多慧從惱人的腋下管理問題，再到貼身衣物等，她都OK OK廠商一一上門，也難怪粉絲都說，多慧多慧真的超會，更期待她今年表現。味全龍啦啦隊員李多慧說：「新年快樂，馬到成功，哇馬愛你。」

