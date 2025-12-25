李多慧賣水果？詐團假扮盜文騙追蹤 數百人上當

李多慧。（圖／翻攝自 李多慧 IG）



李多慧開始賣水果了嗎？近期在網路上憑空出現一個李多慧的帳號，先是盜用本尊9月時的文章，吸引追蹤後，再偷偷換成賣水果的帳號，讓紛絲們氣壞了。

駕馭各種不同風格的耶誕節服裝，女神李多慧俏皮眨眼簡直要讓粉絲們心臟漏半拍，不過，李多慧怎麼開始在賣水果了，不過仔細點開來一看，這個多慧粉絲數不多，就有網友跳出來說，這是假的多慧。

原來這位假的李多慧，先是盜用本尊9月時的文章，吸引追蹤後，再偷偷換成賣水果的帳號。但是賣水果究竟，是不是真的有水果可以買也是問號。

網友一PO出，該帳號就關閉瀏覽，但收割流量的詐騙方式，不只粉絲好氣好氣，也有不少網友湧入留言區大罵，詐騙真的很不應該。

