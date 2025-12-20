李多慧赴埔里當一日店長 現場限50名粉絲合影

埔里知名巧克力Feeling18推出冠軍款麵包Panettone21日開賣，將邀韓國啦啦隊女神李多慧加持。（本報資料照片／楊靜茹南投傳真）

埔里鎮Feeling18巧克力工房主廚蔡約群及其團隊獲「2025世界盃聖誕麵包大賽」總冠軍，創辦人茆晉(日牂)推出冠軍款Panettone（潘那朵尼）21日開賣，邀韓國啦啦隊女神李多慧加持，並舉行李多慧粉絲互動見面會，當天上午9時開放排隊，還推出「多慧愛你套組」，獲「合影券」乙張，限量50組。

業者指出，韓國啦啦隊女神李多慧粉絲互動見面會於21日下午2時登場，當天上午9時才開放排隊並發放號碼牌，上午10時於「快速選購區」開始販售限量50的「多慧愛你套組」，每人限購1組，內容包括：世界冠軍款麵包Panettone 及Feeling18藏心巧克力禮盒、「合影券」乙張，持有合影券的50名幸運兒有機會和女神合影。

業者強調，顧及附近居民的生活安寧，也讓到場的朋友安心、舒服地參與活動，不開放夜間排隊、提前占位，呼籲參加活動朋友勿推擠、插隊、爭吵，若現場出現爭執、衝突或影響秩序等情形，經勸導不聽，違者主辦單位有權取消合影資格，盼互相成就美好相遇。

