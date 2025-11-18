李多慧超自律！長年維持「48kg」公開減肥食譜 全都自己做

韓籍啦啦隊成員李多慧多年來體重一直維持在48公斤，近期她透過影片分享自己的一日飲食與減肥食譜。李多慧的飲食習慣以健康清淡為主，早餐會選擇自製奶昔或蘋果搭配無糖花生醬，三餐皆注重營養均衡。她特別強調血糖管理的重要性，選用純天然食材。

李多慧分享長年維持48公斤的秘訣。（圖／畫面翻攝李多慧IG）

李多慧在影片中展現了她日常的飲食習慣，即使在家中不化妝時也認真記錄自己的一天。她表示早餐幾乎都是吃蘋果或打果汁，特別強調蘋果皮含有豐富的膳食纖維，因此她會連皮一起食用，但會先將蘋果洗得非常乾淨。李多慧解釋她會在蘋果上塗抹花生醬，是因為這有助於穩定血糖，她表示最近開始注重血糖管理，選用的是100%純花生製成的花生醬，不含添加糖分，因為她認為含糖的花生醬對減肥不利。

若需要外出，李多慧會自製奶昔，內含香蕉、燕麥和黑芝麻等粉末，她甚至會隨身攜帶迷你攪拌機或自備沙拉。在烹飪方面，李多慧自稱這是「減肥炒飯」，採用少油少鹽的烹調方式，且一次的份量不會過多。她這種自律的生活方式讓粉絲感嘆，如果自己有她一半的努力，或許早就減肥成功了。

另一方面，43歲的藝人辰亦儒也分享了自己的飲食原則。他強調有三句話作為吃飯的原則：早餐吃得飽、午餐吃得好、晚餐吃得少。辰亦儒展示了他豐盛的早餐，表示這是開啟一天滿滿動力的來源。他提到若覺得菠菜和肉類口味單調，會使用海鹽調味。辰亦儒特別強調多吃原形食物的重要性，並表示飲食應當簡單清淡，同時要規律運動。

