李多慧跨界拍八點檔！一開口「台語諧音梗」 網笑瘋：越來越台灣人

娛樂中心／蔡佩伶報導

韓籍啦啦隊女神李多慧來台三年，不只中文越講越好，還憑藉親民性格圈粉無數，近日，李多慧更是跨界演出八點檔，在劇中她大玩台語諧音梗，讓網友聽了全笑翻。

李多慧客串八點檔《百味人生》，從相關片段可以發現，李多慧飾演一日店長，正在跟黃玉榮、德馨介紹外套，沒想到竟問眾人鴨子怎麼叫，隨後表示「是呱，這件不會呱（這件不會冷）」，超萌台語發音讓眾人瞬間融化。

雖然李多慧出場約只有3分鐘左右，但卻成為眾人討論焦點，不少網友紛紛表示：「多慧還有什麼不會的」、「原來多慧台語變這麼好」、「越來越台灣人了」。

廣告 廣告

李多慧在劇中表現受到討論。（圖／翻攝自YT）

更多三立新聞網報導

金宇彬甜娶申敏兒！大咖星友現身5分鐘快閃離場 霸氣證實包百萬紅包

26年前主演八點檔！賈永婕古裝扮相被挖出 本人自嘲：看起來有夠笨

大咖男星淪囚犯...「假結婚真性侵」女傭忍10年報警 惡行曝光了

舊愛出面控訴「約砲同劇女演員」又染毒 戲劇男神緊急發聲了

