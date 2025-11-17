李多慧身材管理秘訣公開！蘋果沾花生醬當早餐 高自律飲食令人佩服

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

中職味全龍韓籍啦啦隊成員李多慧活潑親民的性格深獲粉絲喜愛，而她每每登台演出時，除高超的舞技讓人驚艷外，她的小蠻腰及腹肌更成為另類的焦點。今（17）日李多慧在個YouTube頻道上分享自己多年維持48公斤好身材的方法，影片中她高自律的飲食，讓許多網友看了不禁讚嘆：「只能說多慧的行動力跟毅力真的異於常人！」

李多慧公開身材管理秘訣。（圖／翻攝自李多慧IG）

李多慧提到，自己在起床時都會先喝一瓶水，早餐的部分自己大多都是吃蘋果沾花生醬，這樣有助於穩定血糖，但她強調花生醬必須是100%無糖的，此外，因蘋果皮有膳食纖維為，所以自己都是帶皮吃。

李多慧的早餐是蘋果沾無糖花生醬。（圖／翻攝自YouTube＠이다혜 ）

如果早上有行程或要外出，李多慧則會自備果汁當作午餐。果汁內容物包括，一根香蕉、一勺燕麥、黑豆粉、黑芝麻粉、適量冷凍藍莓覆盆子及低脂牛奶。她坦言，自己當時為了找到適合自己的配方找了很久，既要有飽足感、美味且適合減肥喝，「我在減肥，不好吃的（食物）真的吃不下。」接著，李多慧也分享了自己平時吃的保健食品，像是各式維他命、有助燃脂的飲品、堅果等，確保由內而外都有做到保養。

李多慧分享自製果汁食譜。（圖／翻攝自YouTube＠이다혜 ）

然而，工作相當繁忙的李多慧，仍堅持自備餐盒，有時帶沙拉，有時則自製減肥炒飯，相當健康，晚上若是肚子餓則會吃真空滷蛋或烤地瓜當宵夜。因此她都會趁休假日到超市採購，買些蔬果沙拉、韓式烤牛肉、牛小排等，回家後她也會將食材分裝到真空保鮮盒中。

至於皮膚管理的部分，李多慧則表示，自己早晚都會使用不同的洗面乳，早上會選用較清爽的，晚上則以清潔粉刺、髒污的為主。保養上，不同於早上只塗抹化妝水及乳液，為了讓隔天的妝容更加服貼，晚上她會以化妝水沾化妝棉敷整臉，接著再上乳霜及精華，睡覺時也會用拋棄式的枕頭套，避免臉上的保養品弄髒枕頭。如此自律的管理，讓許多網友看了直呼佩服，「只有懶女人，沒有醜女人，多慧太讚！」





