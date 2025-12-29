李多慧辣穿透膚衣「黑Bra現形」 熱舞13秒晃片流出！

娛樂中心／江姿儀報導



中華職棒啦啦隊「韓援始祖」李多慧已來台發展2年多，甜美笑顏、活潑個性圈粉無數。她7月才輾壓一眾後輩，以超高得票率奪下最多人喜愛的「中職韓籍啦啦隊女神」冠軍，超高人氣無人能及。雖然進入休賽季，但她仍常與粉絲分享日常生活。昨（28日）她曬出13秒熱舞片，火辣指數破表，吸引10萬人朝聖。





李多慧辣穿透膚衣「黑Bra現形」性感熱舞！「13秒晃片」曝光網暈爛：好甜

李多慧曬出13秒熱舞片，激辣穿搭相當吸睛。（圖／翻攝自李多慧IG）

李多慧從小學習舞蹈，舞技精湛，舞台魅力十足，來台應援表現亮眼。昨（28日）她在IG發放粉絲福利，曬出13秒熱舞片，激辣穿搭相當吸睛。只見她上身僅穿白色高領短袖上衣，輕薄又貼身的布料難掩好身材，下身搭配低腰緊身牛仔褲，露出纖細腰身，窈窕曲線相當迷人。她一頭飄逸秀髮隨性散開，全身跟著音樂律動，對著鏡頭展現絕美舞姿，還不時露出甜美微笑，瞬間迷倒大批粉絲。

李多慧對著鏡頭展現絕美舞姿，還不時露出甜美微笑，瞬間迷倒大批粉絲。（圖／翻攝自李多慧IG）

影片曝光，不到一天，已累積11.3萬讚，網友留言驚嘆「全糖笑容搭舞蹈好甜」、「好看到太過份了喔」、「好喜歡」、「辣的辣的」、「超級好看」、「多慧女神太辣了，好喜歡妳多慧」、「公主真的好辣～好讚～美～」、「太辣了啦」、「太漂亮了」、「魅力四射很辣」、「好好看呀！今天也很有活力」、「好辣好正好愛」。









