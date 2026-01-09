李多慧遭喜劇演員影射「在家抽菸喝酒」！味全龍球團火大發聲

李多慧遭喜劇演員妍霏嘲諷中文口音等，讓味全龍球團不忍作出回應，捍衛旗下啦啦隊的名譽。（圖／IG@le_dahye）

台灣喜劇演員姸霏，近期在脫口秀專場中提及啦啦隊的文化現象，卻以嘲諷的方式來形容李多慧的中文口音，更暗示她回到家後抽菸喝酒，此舉立刻引起廣大網友不滿，在社群上迅速延燒。對此，味全龍球團也做出回應。

針對李多慧被開玩笑、嘲諷一事。所屬的味全龍球團回應：「幽默不該建立在貶低他人之上。味全龍支持李多慧在台灣的努力與專業表現，國籍、語言或文化差異都不該成為被嘲笑的理由。每一位來台發展的表演與運動工作者都值得尊重，球團將持續守護健康、多元的運動文化。」

